Vi skal gi et godt rutetilbud på Bergensbanen fremover

Vi har mulighet til å øke antall avganger i takt med at kundene kommer tilbake.

Også neste år vil summen av faste og ekstra avganger være større enn tidligere, skriver Vy i sitt svar til Naturvernforbundet kritikk mot fjerning av avganger.

Linn Therese Blindheim Leder Kunde og produktutvikling, Vy tog Vest

I BT 20. august påstår Naturvernforbundet at togtilbudet på Bergensbanen rykker tilbake til 1976, når de to ekstra daglige avgangene vi forsøkte vinteren 2021, ikke videreføres fast etter sommersesongen i år.

Det har aldri gått flere avganger mellom Bergen og Oslo enn i år, og det er vi glade for! I 2023 skal vi videreutvikle rutetilbudet på Bergensbanen til det beste for kundene. Også da vil summen av faste og ekstra avganger være større enn tidligere. Men selv om vi er optimistiske for neste år, er det langt færre reisende med togene våre nå enn før pandemien, 25 prosent færre sammenliknet med 2019.

Det er forventet at det tar lang tid før kollektivtransport og reiseliv nærmer seg det passasjergrunnlaget Vy og mange med oss hadde før mars 2020. Det er også årsaken til at Jernbanedirektoratet sammen med alle togoperatørene i Norge, i år har reforhandlet og tilpasset trafikkavtalene den nye virkeligheten.

Naturvernforbundet minner om at det både før og etter pandemien er trangt om plassen om bord på Bergensbanen. Det er riktig at reiseaktiviteten i sommer har vært god. Dette var forventet og helt i tråd med våre prognoser. Sommermånedene er høytid for reiseaktivitet på Bergensbanen, slik var det også før pandemien.

Nå overvåker vi utviklingen i antall reiser, og følger med på beregninger som blant annet Jernbanedirektoratet gjør om hvordan befolkningen ser for seg å reise fremover. Etter sommeren forventer vi fortsatt lavere reisetall. Derfor går vi tilbake til tre daglige avganger hver vei, med ekstra avganger i ferier og helger med større utfart.

I 2023 vil vi som tidligere år, ha et rutetilbud tilpasset de årlige sesongsvingningene. Det betyr blant annet vinter- og sommerruter med flere avganger tilpasset de tidene på året hvor det er økt reiseaktivitet. For Bergensbanen er dette typisk i helger, høytider og ferier. Det er nettopp da det er trangt om plassen, og den etterspørselen skal vi fortsatt møte med ekstra avganger.

Grunntilbudet med tre daglige avganger gjelder derfor kun mandag til torsdag i det vi kaller lavsesong. Fredager og søndager kjøres det en ekstra ettermiddagsavgang hver vei året rundt, og i ferier og høytider kjøres det ekstra avganger hver dag. Nattoget vil kjøre som vanlig seks netter i uken, hele året. Utover avgangene på Bergensbanen, vil også flere av avgangene på Vossebanen gå fra Bergen og helt til Finse, Geilo og Gol i sommersesongen.

Vi mener vi har et attraktivt og bærekraftig tilbud tilpasset folks reisemønster, samtidig som vi har mulighet til å øke antall avganger i takt med at kundene kommer tilbake. Vi gleder oss til at Bergensbanens konkurransekraft mot fly vil styrkes i årene som kommer, med nye tog fra 2026, og planlagte investeringer i infrastrukturen som forkorter reisetiden.

