Vaksinasjonen må organiseres bedre

I sommer stilte vi opp til avtalt tid. I høst er køene «uendelig» lange.

23. november gikk vaksinekøen nesten hele veien rundt Jonsvollskvartalet.

Caspar M. Lund Bergen

Nordmenn har gode tradisjoner for å stille lojalt opp for de råd myndigheter gir. Pandemien har vist at vi sammen kan få til både hjemmeskole, hjemmekontor, bruk av munnbind, holde avstand, gjennomføre selvtesting og stille på teststasjoner.

Vi mellom 18 og 100 år hadde timebestilling og vaksinasjon på minuttet på avtalt tid i sommer og tidlig høst. Men nå i hele høst har køene vært «uendelig» lange. De gamle som skal ta dose tre, har stått i kø i regn og vind. Ungdommen har stått timevis.

Den gjenstående vaksineringen må kunne organiseres bedre, mener Caspar M. Lund.

De som har stilt på drop-in, fordi kommunen har anbefalt det, har fått beskjed om at det er fullt. – Vi har kapasitet, men folk må ikke komme så mange samtidig, sier driftssjef for vaksinestasjonene, Hossein Therani til BA 23. november.

Hvem er det noe feil med da? Oss innbyggere eller de som organiserer?

Hvorfor kan ikke kommunen gjøre noen raske tiltak? Øk kapasiteten ved å vaksinere på legekontor, apotek, skoler, arbeidsplasser, kjøpesentre osv. Det er jo dette en gjør med andre vaksiner!