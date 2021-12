På tide å forby privat fyrverkeri

Det er vanskelig å se for seg noen annen løsning.

Fyrverkeri, som her på Lysfesten i november, skaper frykt hos både kjæledyr og ville dyr, skriver innsenderen.

Gard Aasmund Skulstad Johanson Bergen

Fyrverkeri er unektelig spennende og gøy, og for noen er det utenkelig å starte det nye året uten et realt fyrverkerishow. Selv avstår jeg fra fyrverkeri og oppfordrer andre til å gjøre det samme.

Selv om skadetallene heldigvis har gått ned noe, er det fremdeles for mange som mister synet i de små timer av det nye året. Dette er for noen nok til å forby fyrverkeri, men alene bør ikke dette holde. Det er nemlig mye som kan forbys på bakgrunn av personlig skadepotensial, men frihet under ansvar er en bærebjelke i samfunnet.

Det er mye annet som taler for forbud.

For noen mennesker kan fyrverkeri gi redsel og vekke traumatiske minner. Et bærende prinsipp bør være at egen frihet slutter der andres begynner. Friheten til fyrverkeri bør åpenbart være underordnet friheten til en nyttårsaften uten redsel og frykt.

Det er dessverre årlige eksempler på kjæledyr og husdyr som skades etter fyrverkeri, og behovet for hotellenes lydfrie feiring taler for seg. Det er heldigvis mulig å skjerme kjæledyr noe, men for ville dyr hjelper det ikke.

Det bør si seg selv at fyrverkeri ikke hører hjemme i naturen, hyttefelt og på fjellet, men også i og rundt byene lever det ville dyr og fugler. Jeg ser ingen grunn til å tro at ville dyr skremmes mindre enn tamme dyr, heller tvert imot. Disse dyrene har få muligheter til å unngå fyrverkeriene. Vi bør lytte til organisasjonene som ønsker moderasjon eller forbud, som Norsk Ornitologisk Forening (Birdlife Norge), Dyrevernalliansen og Noah.

Det manes ofte til sunn fornuft og opplæring som en løsning. Årene før oss viser at dette har liten effekt. Ei heller er det grunn til å tro at fyrverkeri er mindre skremmende om det håndteres trygt i tidsrommet 18–02.

Alternativene til privat fyrverkeri eksisterer. Med de erfaringene vi har og det vi vet om skadepotensialet til fyrverkeri på mennesker og dyr, er det vanskelig å se en annen løsning enn et forbud mot privat fyrverkeri. I det minste bør områdene for fyrverkeri begrenses.

Innsenderen er 6. vara til bystyret for Bergen Venstre, men har skrevet innlegget som privatperson.