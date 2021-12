Usmakelig BT-forside!

Forargelse fylte meg da jeg hentet BT i aviskassen vår 16. desember 2021. Forargelse, av to vidt forskjellige årsaker.

BT sparker på Brann mens de ligger nede, mener innsenderen.

Einar Wilhelm Sundt Mjølkeråen

For det første og det viktigste: Hvordan tror BTs redaktør at den forsiden virker på et fotballag som helt sikkert har gjort så godt som de kunne?

Mange av spillerne er veldig unge. De har en blytung dag. Kanskje skammer de seg, selv om de vet at de har stått på og gjort sitt beste og hatt litt uflaks også?

Tror BTs redaktør at denne forsiden bidrar til at det samme laget blir bedre, bidrar til at de vil lykkes med større sjanse neste gang? Forsiden var direkte usmakelig og i grunnen i klasse med en dårlig russeavis ...

Og for ordens skyld, undertegnede har ikke sett en fotballkamp på 60 år, så jeg er ikke en fotballsupporter, men en vanlig avisleser. Men, BTs redaktør burde holde seg for god til å sparke Brann når de ligger nede. Det er faktisk gammel god folkeskikk.

Men jeg er forarget over forsiden av enda en årsak. Som trofast BT-abonnent siden 1967, altså i snart 52 år, synes jeg denne forsiden er en slett utnyttelse av plassen i avisen.

Tenk å kaste vekk en hel forside. Hvis man ikke hadde visst bedre, kunne man tro at økonomien til BT er så dårlig at det ikke er nok arbeidskraft til å produsere en hel avis med innhold.

Men slik er det jo ikke. Misnøyen med bruk av en hel forside til noen mindre hendelser om Brann eller annen sport har jeg hatt mange ganger, men før har det i hvert fall vært avisstoff på forsiden. Nå en tom forside, nesten. En forside er faktisk et sted i avisen hvor abonnentene forventer viktige oppslag.

Kjære BT-redaktør, la oss slippe flere tomme eller uvesentlige forsider. Det er faktisk nyheter å skrive om hver dag, for den som kan og vil bruke plassen.

Med ønsker om god jul til Brann, og BT.