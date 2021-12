Vår alles julefeiring

Hvorfor har biskopen et behov for et monopol på julen?

«At «vi markerer Jesu fødsel», er ikke en holdbar påstand for hva fellesskapet gjør i 2021», skriver Christian Lomsdalen om julen.

Christian Lomsdalen Leder i Human-Etisk forbund

Jeg opplever en irritasjon fra Halvor Nordhaugs side over at ikke alle har samme motivasjon for å feire jul som han har. I mitt innlegg (BT 13. des.) påpekte jeg at skolen må skape en inkluderende og fin juletid for alle, med fokus på det vi har felles.

Når jeg opplever biskopen som irritert, er det bedre enn latterliggjøringen Stein Eriksen har valgt å gå for (BT 17. des.). Helt kort, ja vi er bekymret for likeverdet, og vi får allergi mot dårlig skjult forkynnelse og manglende inkludering i skolen.

Biskopen skriver (BT 21. des.) at jeg forsøker å få julebudskapet til å handle om Norge. Det er feil. Jeg ønsker at vi tar inn over oss at julefeiringen er mangfoldig, og i liten grad handler om den kristne julefortellingen.

Både DNB og Oslomet har sett på hva som er viktigst for nordmenn i julen, og Jesus kommer langt nede på den listen. Mellom 1/6 og 1/5 oppgir det kristne julebudskapet som det viktigste.

De fleste oppgir mat, sosialt samvær og tradisjoner som det viktige i julen. At «vi markerer Jesu fødsel», er ikke en holdbar påstand for hva fellesskapet gjør i 2021. Norske juletradisjoner er mangfoldige og kommer fra ulike kulturarver.

Hvorfor har biskopen et behov for et monopol på julen? Forringer det biskopens jul at andre feirer av andre grunner enn ham? Eller at barn opplever inkludering og fellesskap i skolen i desember? Det betyr ikke at man ikke skal snakke om hvorfor kristne feirer jul, men man må være bevisst at julen er mye mer.

Det har alltid forundret meg at kirken ikke ser at hvis de ønsker at skolene skal fortsette å takke ja til gudstjenester, MÅ skolene gjør dette ordentlig. Skolene må lage og informere om likeverdige alternativer i god tid.

Mange skoler bommer på dette, og foreldre står hvert år fortvilet, forbannet og oppgitt tilbake. De må krangle for det de har krav på, og opplever at gudstjenesten blir ekskludering.

Uavhengig av hva som er viktig for deg i julen og hvordan du feirer den, god jul og måtte du få en trivelig høytid.