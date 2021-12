Slik hjelper du best med hver krone du gir

I det nye året bør vårt løfte ikke bare være å hjelpe flere, men å hjelpe på en mest mulig effektiv måte.

Hvis du er opptatt at veldedighet og bistand skal gi resultater, anbefaler Bjørn Lomborg særlig å støtte kampen mot underernæring og tuberkulose.

Bjørn Lomborg Direktør for Copenhagen Consensus Center og gjesteprofessor ved The Hoover Institution, Stanford University

Julen er en tid der mange mennesker ikke bare fokuserer på å feire med sine kjære, men også på å gi tilbake til samfunnet. Ideen om å gi er en del av julens ånd.

Veldedige organisasjoner har som mål å dra nytte av denne velviljen ved å fremheve måter vi kan hjelpe dem som trenger det. Det er en fin tid å fokusere på å gjøre det gode i verden. Det er også et flott tidspunkt å tenke mer på hvordan vi gjør best mulig nytte, ikke bare lokalt, men i global skala.

Dette er spesielt viktig nå, ettersom pandemien har gjort situasjonen enda vanskeligere for noen av de fattigste landene. Økonomien er skadelidende, og fattigdommen øker etter tiår med nedgang. Helseressurser og global støtte har blitt omdirigert til pandemibekjempelse, noe som medfører økende sult og stengte skoler.

FNs bærekraftsmål forsøker å gi en oppskrift for hvordan fattige lands utfordringer kan løses. De ble lagt frem i 2015 og er en liste på 169 utviklingsmål for å endre verden. De dekker alt fra å redusere fattigdom og øke velstanden, til å beskytte planeten, fremme fred og forbedre helse og utdanning.

Men å ha en liste med 169 prioriterte mål, er det samme som å ikke ha noen prioriteringer i det hele tatt. FNs utviklingsagenda prøver å være alt for alle, men klarer ikke å fokusere på områdene der givere, filantroper, eller du og jeg kan gjøre mest mulig nytte.

Nøkkelmål som utryddelse av spedbarnsdødelighet, grunnleggende skolegang eller mulighet for å komme seg ut av fattigdom, er plassert på lik linje med mål som fremmer «bærekraftig turisme» og utdanning om hvordan man kan ha «livsstiler i harmoni med naturen».

Selvfølgelig er vår naturlige tilbøyelighet å bekjempe alle sykdommer. Men hvis vi virkelig ønsker å forbedre verden, må vi fokusere på områdene der vi vet vi kan endre liv.

Det betyr å ta tøffe valg. Enorme summer er blitt brukt av rike land under covid-19, og effektiviteten til mange av disse utgiftene er i beste fall tvilsom.

Og verden har nettopp gjennomført et klimatoppmøte (COP26), hvor det ble tydelig for verdens fattigste, som fortsatt opplever energifattigdom, at tilgjengelige løsninger fortsatt er for dyre og ineffektive.

Heldigvis finnes det en smartere måte å gjøre godt på. Min tenketank, Copenhagen Consensus, jobber med økonomer i verdensklasse og bruker sofistikerte algoritmer og de beste tilgjengelige dataene for å sammenlikne alternative strategier, globalt og i forskjellige land.

Dette sikrer at vi kan identifisere hvor stor fordel for samfunnet som kan oppnås med hver krone brukt, og også fremheve effektive tilnærminger som fortjener mer oppmerksomhet.

I 2019 døde cirka 1,2 millioner mennesker av tuberkulose, ifølge WHO.

Ta tuberkulose, som dreper flere mennesker enn hiv og malaria til sammen. Selv før pandemien gikk knapt tre prosent av midler til helseforskning og bekjempelse av denne sykdommen.

Likevel har et tiår med forskning for Copenhagen Consensus av toppeksperter vist at hver dollar brukt på å teste og behandle tuberkulose gir noen av de mest fenomenale avkastningene i alle områder i verden.

Tuberkulose er spesielt rammende fordi det stort sett rammer unge voksne i sin beste alder, akkurat når de etablerer familier og slutter seg til arbeidsstyrken. India har flest tuberkulosetilfeller i verden, og forskningen vår for flere indiske stater viser at forbedring av oppdagelse og behandling kan generere store fordeler for samfunnet. Hver dollar brukt gir en sosial avkastning på mer enn 100 dollar.

Eller ta eksemplet med å bekjempe underernæring og sult. Underernæring hos et barn vil forme hele hans eller hennes livsutsikter, så forbløffende billige investeringer som gjøres i dag i bedre ernæring, kan føre til bedre utdanning og mer produktive voksenliv.

I Ghana og Malawi, for eksempel, viser forskningen vår at denne tilnærmingen kan koste så lite som fem dollar pr. mor og likevel redde liv og forvandle livslange utsikter, slik at hver dollar brukt gir 36 dollar i sosial avkastning.

I året som kommer, bør vårt løfte ikke bare være å fokusere på å hjelpe flere, men å hjelpe på en mest mulig effektiv måte.