BTs matkritiker burde vite bedre

185 kroner for løksuppen vår er ikke en krone for dyrt. Den burde antakelig koste det dobbelte.

BTs matskribent, Nanette Nartey, burde vite at det ikke bare er råvarene som bestemmer prisen, mener Alexander Grieg, daglig leder på hotellet og restauranten Opus XIV.

Bergens Tidendes matskribent besøkte vår restaurant denne måneden og beskriver vår franske løksuppe som «hårreisende» høyt priset.

At denne kommentaren kommer fra en så kompetent journalist, gjør meg som eier og daglig leder særdeles oppgitt. Hun burde vite bedre.

Kjære matkritiker, da skal jeg forklare deg hva som ligger bak prisen på denne løksuppen.

På Opus 16 har vi gjort et forsøk på å ta hotell- og restaurantfaget tilbake. Vi er så heldige å ha med oss meget kompetente medarbeidere som tidlig og sent gjør alt de kan for å begeistre våre gjester.

På kjøkkenet har vi en sjef som har bakgrunn fra restauranter og hoteller over store deler av verden, og som arbeider langt utover det arbeidsmiljøloven tillater.

På Opus 16 har vi flotte servitører som er glade i sitt yrke og stolt bærer sin uniform. Vi har Pedro fra Portugal, Johannes fra Frankrike og Wibecke fra Norge. Alle sammen lønnet etter en norsk tariff, som langt ifra er noe å leve godt av, over tid.

Tross dette serverer de våre gjester kveld etter kveld fordi de er glade i sitt yrke. Alle sammen utdannet i et utdøende yrke fordi omverdenen ikke verdsetter deres fagfelt og setter pris på den kompetansen de har.

«På Opus 16 tar vi ansvar for å tilby ungdommer læreplass på kjøkken, i resepsjon og på konditoriet», skriver daglig leder og eier Alexander Grieg.

Bak denne løksuppen står også Lina, Zinaida og Indre. Alle sammen godt utdannede, utenlandske renholdere, som klargjør restauranten før service og vasker etter at våre gjester har gått for dagen. De gjør en jobb svært få nordmenn vil ha, også de dessverre underbetalt.

Bak løksuppen står også to eiere som har arbeidet syv dager i uken etter åpningen i 2018 uten at regnskapene har vist riktig farge.

Bak denne løksuppen ligger det også timevis med kraftkoking etter gammel oppskrift, strøm til oppvarming av lokalet, husleie, lys, servietter og mange andre ting jeg nå ikke kommer på i ren irritasjon.

På Opus 16 tar vi ansvar for å tilby ungdommer læreplass på kjøkken, i resepsjon og på konditoriet. Dette for å bygge opp bransjens omdømme og bidra med å utdanne fremtidige medarbeidere. Å bygge bransjens omdømme burde også du bidra til.

Kjære matskribent, en fransk løksuppe koster 185 kroner på Opus 16. Dette gjør den for at våre ansatte skal få en anstendig lønn.

Det er ikke en krone for dyrt. Den burde antakelig koste det dobbelte.

