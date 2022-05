Tøv om tøvær

Hvem har sagt at været skal være normalt hele tiden?

Oslo-perspektivet på hva som er en god vår, med 20 graders varme, dominerer, mener innsenderen. I Bergen er et glimt av sol ofte det som skal til.

Isak Slettebø Meteorolog

«Våren lar vente på seg», finnes det noe sikrere vårtegn enn denne frasen?

Senest i Dagsrevyen mandag så jeg det, om været i Bodø.

– Hvordan reagerer folk på denne kalde våren i nord? var spørsmålet til reporteren.

– Nei, veldig mange er jo selvfølgelig kjempelei av alt det vannet og all den snøen som vi har fått, lød svaret. Det var fem grader, vind og regn.

Så filmet de noen russ som koste seg i partytelt, til tross for været. Ungdommen vet kanskje bedre enn de voksne at våren ikke kommer i standardiserte pakker fra Ikea?

«La oss ikke overromantisere våren bare fordi den er besunget og hyllet av våre største diktere», skriver Isak Slettebø om vårværet.

Fem grader og regn er vel ikke drømmeværet for alle langt uti mai. Normal døgntemperatur i Bodø på denne tiden er seks–syv grader, og det har kommet mer nedbør enn vanlig i det siste. Men hvem har sagt at været skal være normalt hele tiden?

Vi bor ikke i Singapore, som har et regelmessig tropeklima: Laveste temperatur noensinne målt der er 19 varmegrader, og høyeste 37. Tilsvarende i Norge er 51,4 kuldegrader og 35,6 varmegrader – været skifter altså mye mer hos oss, og kan variere fra «ikkje i Bergen!» til «dreepende varmt», som det heter på dialekttermometeret.

Våren er ikke noe unntak. Osloperspektivet synes å dominere fullstendig, der tjue grader og sol er det eneste som er tilfredsstillende – selv om dette er mer typisk for sommeren enn for våren, til og med i Oslo.

Selvsagt er våren en stor lettelse for mange. Når den ikke leverer det vi hadde forventet, er det lov å bli skuffet. Men la oss ikke overromantisere våren bare fordi den er besunget og hyllet av våre største diktere. De visste nok godt hvor mangfoldig den kan være.

Og la oss huske at også sommeren har det med å henge igjen, særlig i nyere tid. Det er tre ganger så mange sommerdager i september nå som det var for femti år siden. Men hvor mange går og sukker over at «høsten lar vente på seg»?