Ingen barn skal måtte vokse opp i fattigdom i Norge

Åtte år med høyrepolitikk lar seg ikke reversere over natten.

Benjamin Jakobsen (Ap) mener Arbeiderpartiets politikk løfter dem som sitter nederst ved bordet.

Benjamin Jakobsen 1. vara til Stortinget for Arbeiderpartiet i Hordaland

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Etter åtte år med Høyre i regjering har barnefattigdommen skutt fart i Norge. I perioden 2013 til 2019 har vi sett en økning på rundt 30.000 barn som vokser opp i fattigdom. Det er forståelig at mange, også Sofie Marhaug og Bente Simonsen i BT 4. november, er utålmodige etter så mange år med høyrepolitikk.

Vi i Arbeiderpartiet er krystallklare. Størrelsen på lommeboken din skal ikke ha noe å si for hvilke muligheter du har. Hurdalsplattformen representerer noen helt avgjørende skritt i riktig retning, men vi har en lang vei å gå.

Les også Marhaug og Simonsen: Arbeidslinjen ødelegger for kampen mot Forskjells-Norge

Det er et stort paradoks at vi som samfunn bare blir rikere og rikere, samtidig som stadig flere faller under fattigdomsgrensen. Ap er tydelig på at vi skal reversere de usosiale kuttene høyresiden har kommet med. Allerede i Ap og Sp sitt tillegg til statsbudsjettet som ble lagt frem mandag, setter vi av mer penger til kommunene, vi kutter maksprisen i barnehagene, vi reduserer el-avgiften og styrker Husbanken. Det er politikk som løfter dem som sitter nederst ved bordet.

Jeg er enig med Marhaug og Simonsen i at arbeidslinjen i noen tilfeller trekkes for langt, men arbeid til alle er fremdeles Aps viktigste sak. Vi jobber for at flest mulig skal være i jobb, samtidig som vi også sikrer et verdig liv for dem som ikke kan jobbe.

Arbeid skaper velferd og frihet for den enkelte, og for veldig mange er det nettopp arbeid som er nøkkelen til å komme seg ut av fattigdom. Flere i arbeid gir også økte skatteinntekter, noe som igjen gjør at vi kan løfte dem som ikke kan jobbe.

I Norge ser vi at altfor mange unge står utenfor arbeidslivet. Ap og Sp har derfor foreslått å opprette 1000 nye tiltaksplasser og 250 nye VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid, red.anm.). Dette gjør vi selv om ledigheten går ned, nettopp fordi det å få flere i arbeid er så utrolig viktig.

Ap og Sp har snart sittet i regjering i en måned, og allerede nå ser vi et linjeskifte. Oppgavene vi står overfor, er enorme. Åtte år med høyrepolitikk lar seg ikke reversere over natten, men kampen for et mer rettferdig samfunn med små forskjeller og store muligheter starter nå.