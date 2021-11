Derfor er «syting» og kritikk av læreryrket nødvendig

«Det står ikke bra til med lærerstanden. Og gresset blir ikke friskere av at vi rose- eller grønnmaler situasjonen», mener lærer Hans Kristian Drangsland.

Forhåpentligvis fører «syting» til aksjon og endring.

Hans Kristian Drangsland Lærer

Noen mener at vi må fremsnakke læreryrket. I innlegget «Nok syting», skriver Charlotte Snerthammer og Anna Skjelde i BT 6. november at vi nå må fremheve de positive sidene ved læreryrket fordi «norsk skole trenger flere lærere». Jeg vil gi et alternativt perspektiv på hvorfor «sytingen» – eller kritikken – er nødvendig.

For det første, så er det ikke lærerstandens jobb å sørge for rekruttering til læreryrket. Om vi ønsker bedre lønn og status, vil det være langt mer strategisk å dra stigen opp etter oss – selv om mange vil ha innsigelser på et moralsk grunnlag. Men filantropi er neppe veien å gå.

Uansett, så er gode lønns- og arbeidsvilkår viktigere enn diskurs med tanke på rekruttering. Da er det bedre at diskursen er negativt ladet, hvis det fører til bedre lønn, status og rettssikkerhet.

For det andre, og enda viktigere, så er jeg og andre kritiske fordi vi ønsker bedre rammebetingelser, hvor vi kan bruke mer tid på elever og undervisning. For å bruke billedgjøringen til kronikkforfatterne, at et «tungt sukk sprer seg som ild i tørt gress», så er det det tørre gresset vi forsøker å gjøre noe med.

Konklusjonen er for meg gitt: Det står ikke bra til med lærerstanden. Og gresset blir ikke friskere av at vi rose- eller grønnmaler situasjonen.

Kritikk tjener en viktig funksjon. En analogi er formålstjenlig: En av gjerningene til den norrøne guden Loke er å forstyrre den etablerte orden og innføre litt kaos.

Det høres ikke så bra ut. Men skikkelser som Loke, eller kritikere, sørger for endring og nytenkning. Loke bryter ned statiske rammer og forhindrer en fastlåst og dogmatisk tilstand hvor sannheten allerede er gitt.

I læreplanen kaller vi Loke «kritisk tenkning».

Det betyr ikke at endring er ensbetydende med progresjon. Endringer kan like gjerne være regressive. Men vi bør ønske lærerstandens Loke-skikkelser velkomne fordi kritikken stimulerer til diskusjon og refleksjon.

Vi får neppe nok av Loke. Og i dialektikkens ånd, så kan vi gjennom kritikken og nytenkningen nærme oss, forhåpentligvis, en bedre situasjon enn hva vi begynte med.

Dermed, og for det tredje, så har jeg en sterk tro på nytten av diskusjon og meningsutveksling. Vi bør ikke legge lokk på våre meninger og erfaringer, uavhengig av om de er positive eller negative. Snarere kan vi forvente at gode og dårlige ideer reguleres og korrigeres, som på en markedsplass når vi går i dialog og diskusjon med andre.

Dersom mine meninger og ideer viser seg å være uriktige, lite representative eller feiltolkninger, så vil de vike for andre og bedre ideer. Flere hoder fungerer ofte bedre enn ett. Når man tenker høyt, uansett hvor negativt eller uriktig det måtte være, stimulerer man andre til å tenke. På det grunnlaget takker jeg samtidig kronikkforfatterne for deres bidrag.

Fremsnakk gjerne læreryrket, og fremhev yrkets positive sider. Det er relevante perspektiver på lik linje med kritikken. Ikke har jeg definisjonsmakt på hva «syting» er og ikke er heller. Men jeg kan love dette: Negativt ladede karakteristikker stopper ikke kritikken. Jeg håper lærere fortsetter å «syte» og kritisere læreryrket og -standen. Forhåpentligvis fører det til aksjon og endring.

Først når alle blir hørt, kan lærerstanden ta informerte valg om hvor vi ønsker å styre skuten, om vi skal legge til havn, seile gjennom Bermudatriangelet eller ringe kystvakten for hjelp.