Permanent midlertidighet

Når noe først er plassert midlertidig i Bergen, finnes det knapt en grense for hvor lenge det kan bli stående.

Vi skeptikere fikk rett. Tre år med midlertidig barnehage i Nygårdsparken ble til 15, skriver innsenderen.

Gunnar Wiederstrøm Møhlenpris

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Byrådet vedtok nylig å gi midlertidig dispensasjon fra plankrav som i praksis opprettholder drift i det midlertidige barnehagebygget i Nygårdsparken i ytterligere ett år frem til 1.7.22. Deretter skal barnehagebygget rives og parken skal igjen overta arealene, dersom vi skal tro byrådet.

Med dette ekstraåret med midlertidig barnehage har denne midlertidigheten så langt vart i 15 år. Permanent er ikke en helt presis beskrivelse av barnehagen, men midlertidig blir heller ikke riktig, så tittelen «permanent midlertidighet» passer godt til det som er realiteten.

Gunnar Wiederstrøm bodde tidligere like ved barnehagen og er fortsatt Møhlenpris-beboer.

Jeg bodde i sin tid vegg i vegg med Nygårdsparken og fulgte derfor ekstra godt med da daværende byråd for oppvekst, Hans Carl Tveit (V), presenterte planen på et nabomøte på Møhlenpris. Planen kom som følge av et tverrpolitisk vedtak som skulle sikre Bergen full barnehagedekning. Tre år skulle brakkebygget stå, lovet Tveit, men de færreste som var til stede på møtet trodde noe på det.

Les også Frykter at midlertidig blir permanente

Vi skeptikere fikk rett. Har du først plassert noe midlertidig i Bergen og har vedtaksmyndighet i ryggen, finnes det knapt en grense for hvor lenge noe midlertidig kan bli stående. Kommunen er tiltakshaver, forslagsstiller, utreder, saksbehandler og beslutningsmyndighet og har alle de hatter man trenger for å skaffe nødvendig tillatelse.

Det hjelper ikke at tilsynsmyndigheter protesterer, ikke naboene heller.

Nå skal barnehagebygget bort. Dette året huser bygget barnehagen i Kalfarveien, som får en helt nødvendig totalrehabilitering. Kan det dukke opp nye akutte behov? Vi vet at foreldrene til barna på Møhlenpris skole ville flytte barnehagen i oppveksttunet der over i Nygårdsparken. Det ble heldigvis ikke noe av, men hvem vet?

Jeg er på ingen måte sikker på at det ikke blir fortsatt bruk av brakkebarnehagen i Nygårdsparken uansett hva byrådet lover. I denne saken har vi erfart at politiske løfte ikke holder lenger enn til et nytt løfte er gitt.

Tre år ble til 15 år og kan fort bli til enda mer når kommunen sitter med bukten og begge endene.

Gunnar Wiederstrøm er tidligere journalist i Bergens Tidende.