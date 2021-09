Ap bryter løfter til psykisk syke

Å kutte i psykiatrien kan opprettholde krisen byråden selv har ytret bekymring for.

Sosialbyråd Lubna Jaffery (til h.) får kritikk for kraftige kutt i flere tilbud til psykisk syke i Bergen. Bildet er fra fremleggelsen av byrådets nye budsjettforslag denne uken.

Tone Raknes Mental Helse Hordaland

Ap gikk i år på valg med store lovnader om prioritering og fokus på psykisk helse.

På den lange smørbrødlisten sto det blant annet at de vil sørge for rask psykisk helsehjelp og lavterskeltjenester uten henvisning i alle kommuner. De lover også å styrke arbeidet med selvmordsforebygging. Et annet punkt på listen er å sette av ressurser til frivillige organisasjoner innen psykisk helsevern, særlig med tanke på godt ettervern.

«Ap vil ha et varig og kraftfullt løft langs hele spekteret av tilbud innen psykisk helse – fra tidlig forebygging til spesialisert behandling. Det må bli lettere å få hjelp, både med og uten en diagnose.» Hentet fra Arbeiderpartiet sin egen nettside.

Tone Raknes synes det er merkverdig at sosialbyråden vil kutte i tiltak for folk som sliter psykisk.

Det kan se ut som at dette har gått sosialbyråd Lubna Jaffery (Ap) hus forbi. Eventuelt har det nå blitt en realitet at «vi esje fra Norge, vi e fra Bergen», og det er jeg som ikke henger med i svingene.

I det nyeste bybudsjettsforslaget foreslår nemlig byrådet å kutte millioner i støtte til eksisterende tilbud som jobber med nettopp dette. Alt fra frivillige organisasjoner til kommunale tilbud skal her under kniven.

Som ny sosialbyråd, skrev Jaffery i 2019 at «Alle skal være trygge på at de får gode tjenester i Bergen kommune når de trenger vår hjelp. Når noen trenger fellesskapet skal samfunnet være der og stille opp.»

Jeg finner det merkverdig at det allerede, og etter en langvarig pandemi, nå er her hun velger å foreslå så store kutt.

Det er en forhastet og kortsiktig økonomisk løsning å kutte i tiltak som Fontenehuset og Psykiatrialliansen, mener innsenderen.

Senest i februar gikk Jaffery ut og ytret sin bekymring for barn og unges psykiske helse, og meldte om stor pågang av unge som trenger hjelp. Det hele ble betegnet som en krise. Vi er fortsatt ikke over pandemikneiken, og Barne- og familiehjelpen er i høyeste grad et hjelpetilbud det er behov for nå, og fremover.

Å kutte her vil potensielt være med å opprettholde den krisen byråden selv har ytret sin bekymring for. Det siste året har innleggelser på akuttposter for barn og unge økt både i antall og lengde. Alkoholforbruk har også økt under pandemien. Ved å frata familier som behøver, og ber om hjelp, mulighet til veiledning og støtte når de trenger det, kan barn og unges ve og vel settes i direkte fare, og man kan vente seg en enda større bølge av søknader til spesialisthelsetjenesten fremover.

Å kutte i tilskudd til tilbud som bl.a Psykiatrialliansen og Fontenehuset, er helt klart lite samfunnsøkonomisk. Det er arenaer som bidrar både til jobbtrening, fellesskap, fysisk aktivitet, struktur og mestring. Dette er faktorer som er vitenskaplig bevist å øke livskvalitet, og vil dermed bedre den psykiske helsen, som igjen vil kunne senke antall uføre.

Fontenehuset får hvert år mennesker tilbake i ordinær jobb. Innsparingen her tilsvarer langt høyere summer enn kuttet som er foreslått, ifølge daglig leder, Ruben Lokøy.

Å gjennomføre disse forslagene vil ikke bare være både en forhastet og kortsiktig økonomisk løsning som vil straffe seg på sikt. Det går også i helt motsatt retning av partiets egne uttalte valgløfter. Rehabilitering koster mer enn forebygging, og har vi egentlig råd til å ofre mer?

Dette fremstår som et enormt tillitsbrudd fra våre folkevalgte sin side!