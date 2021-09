Hvert menneske som har blitt drept, skal bli husket

Data er makt, og vi vet at overgrep skjules i statistikk.

Årets Raftopris-vinner, Human Rights Data Analysis Group, har vært sentral i kartleggingen av drap i syriske fengsler. På bildet løslates fanger fra politistasjonen i Damaskus i 2012.

Jostein Hole Kobbeltvedt Daglig leder i Raftostiftelsen

Hvert menneske som har blitt drept, skal bli husket, hvert dødsfall skal telles. Dette er ett av mantraene til årets Raftoprismottakere. Ved å bruke statistikk, analyser og maskinlæring, fremskaffer Human Rights Data Analysis Group (HRDAG) beviser for tortur, drap, krigsforbrytelser og andre former for maktmisbruk.

Systematisk dokumentasjon av menneskerettighetsbrudd kan avdekke både omfanget av overgrep, samt synliggjøre overgrep som skjules i statistikk. Å ha slik dokumentasjon er avgjørende for at domstoler kan stille de ansvarlige for menneskerettighetsbrudd for retten, ikke minst, kunne gi svar til ofre og familier som har blitt utsatt for overgrep.

I en tid der desinformasjon og fake news brer om seg, er troverdig informasjon viktigere enn noensinne, skriver leder i Raftostiftelsen, Jostein Hole Kobbeltvedt.

HRDAG måte å arbeide på bringer inn en ny dimensjon i menneskerettighetsarbeidet, som vi tror vil bidrar til å styrke håndhevelsen av menneskerettigheter globalt. Denne dimensjonen er sentral for å få slutt på straffrihet for overgripere, og for å beskytte og styrke modige menneskerettighetsaktivister i frontlinjen.

De arbeider i samarbeid med menneskerettighetsforsvarere, etterlatte av voldsofre, journalister og organisasjoner over hele verden. De initierer også egne prosjekter og utvikler nye analyseprogrammer og metoder.

Organisasjonen har fått flere store gjennomslag som vitner i rettssaker, og har presentert bevis for sannhetskommisjoner, internasjonale straffedomstoler, menneskerettsorganisasjoner og FN-oppdrag.

Sammen med Amnesty International, har HRDAG dokumentert at 25 prosent av drapene på varetektsfengslede i syriske fengsler, ikke var rapportert. Forskerne deres har vært ekspertvitner i rettssaken mot general José Efraín Ríos Montt i Guatemala, som ble dømt som øverste ansvarlige for folkemord mot Maya Ixil urbefolkningen.

De har fremskaffet beviser på usedvanlig høye dødstall blant politiske fanger under styret til tidligere president Hissène Habré i Tsjad, og beviser for etnisk rensing utført av serbiske styrker.

HRDAG har nylig igangsatt et prosjekt om politivold i USA, der deres analyser viser at en tredjedel av alle ofre som er myrdet av fremmede, er drept av politiet, noe som antyder at offentlige statistikker underrapporterer politivold.

Forskere fra Human Rights Data Analysis Group vitnet i rettssaken mot Guatemalas tidligere diktator, José Efraín Ríos Montt, i 2013. Han ble dømt til 80 års fengsel.

I en tid med desinformasjon og polarisering er troverdig informasjon viktigere enn noensinne. Raftoprisen 2021 ønsker å sette søkelys på betydningen av HRDAG og andre menneskerettighetsforsvareres arbeid for å søke og holde sannhet som et grunnlag for menneskerettighetskamp og rettferdighet, på tvers av grupper eller landegrenser.

Data er makt, og vi vet at overgrep skjules i statistikk. Derfor trenger vi dem som jobber nitid bak datamaskinen for å fremskaffe troverdig statistikk og analyser. De kan hjelpe oss å gjøre de usynlige menneskerettighetsbruddene synlig.

Troverdig informasjon er et viktig grunnlag i forsvaret for menneskerettigheter og rettssikkerhet. Den gjør samfunnet bedre i stand til å anerkjenne og respektere ofre for vold og overgrep, og den sikrer oss at historien blir gjengitt mest mulig korrekt overfor nye generasjoner.

Med årets Raftopris sendes et sterkt signal til dem som krenker menneskerettighetene, både statlige og ikke-statlige aktører: Slike krenkelser skal aldri gå ubemerket hen.