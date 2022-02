Denne krigen handlar ikkje om Nato eller USA

Ein heil del på norsk venstreside har enno ikkje tatt det inn over seg.

Invasjonen av Ukraina dreier seg om beinhard russisk stormaktspolitikk, skriv Øyvind Strømmen.

Øyvind Strømmen Forfatter og frilansjournalist

Det er fullskala krig i Ukraina. «Denazifisering», kallar Putin det, om ein faktisk høyrer etter på kva han seier. Det ligg mange paradoks i det ordet, blant anna at det vert brukt av leiaren for eit autoritært regime for å grunngje åtaket på eit demokrati, på eit land leia av ein president som er fødd inn i ein jødisk familie med russisk morsmål.

At Russland går så langt som dette, er nytt, men det føyer seg inn i eit mønster dei har følgt gang på gang, for å tvihalda på land innanfor si eiga interessesfære: For nokre dagar sidan skreiv eg om Transnistria og om bruken av frosne konfliktar.

Men me kan også hugsa attende til krigføringa deira i Georgia, me kan tenkja på annekteringa av Krim, me kan hugsa på dei åtte åra med proxykrig i aust-Ukraina gjennom de facto-støtta til dei såkalla utbrytarrepublikkane Donetsk og Luhansk.

No ser målet ut til ikkje berre å vera å bruka slike utbrytarrepublikkar for å halda andre land som gissel. No ser målet ut til å vera å ta eit europeisk demokrati av dage, å erstatta det med eit regime meir etter eigen smak.

«Me må sjå saka frå fleire sider», seier nokre, som er opptekne av kva Nato har gjort feil.

Men om me skal sjå saka frå fleire sider, kan det jo vera greitt å høyra kva den offisielle russiske retorikken faktisk handlar om. Kva Putin faktisk seier. At det handlar om ganske mykje meir og ganske mykje anna enn at Ukraina i ein tenkt situasjon i framtida kan bli Nato-medlemer, og om ganske mykje meir og ganske mykje anna enn at Nato-land ikkje vil slengja døra i ansiktet deira på instruks frå Moskva.

Om ein skal høyra på fleire sider, kan det kanskje vera greitt å høyra på ukrainarane, som lever i eit demokrati som snart kanskje ikkje er meir. Eller på folk i andre naboland til Russland, eller andre land som vert lagt under russisk utanrikspolitisk press. Ta til dømes Moldova.

Eg veit ikkje kva som er riktig politikk verken no eller frametter, vil ikkje uttala meg med skråvisse om det. Det trengst antakeleg beinhard realpolitikk.

Men krigen i Ukraina har ikkje gjort meg til mindre tilhengar av norsk EU-medlemskap, det skal eg vedgå, og den har heller ikkje gjort meg til mindre tilhengar av norsk Nato-medlemskap. Noreg er eit lite land. Små land treng vener.

Og likevel: Verda dreier seg faktisk ikkje på ein akse rundt verken Nato eller USA, sjølv om ein skulle tru det når ein heil del på norsk venstreside ikkje eingong klarer å reagera på russisk krigføring på ein skala me ikkje har sett i Europa på lenge, utan å også – samstundes – levera ein kritikk av Nato.

Når russiske styrker tar over Ukraina, handlar ikkje det om Nato, det handlar ikkje om Washington D.C., det handlar om kynisk, russisk stormaktspolitikk, om ein oppattkveikt russisk imperialisme og om det nært framtidige drapet på eit demokrati.

