Det er vår velferd vi må beskytte og forsvare

Det er for lite debatt om hva krigen i Ukraina betyr for nasjonal sikkerhet i Norge.

Stridsbåter under årets utgave av Nato-øvelsen Cold Response, hvor over 30.000 norske og allierte soldater trente sammen i Norge.

Alfa S. Winge Forsker FHS Sjøkrigsskolen og PhD-kandidat UiB

Mange har pekt på Norges økte betydning for energiforsyningen i Europa etter Russlands invasjon av Ukraina. Men har vi tatt inn over oss hva det kan bety for de norske anleggene som er kritiske for at Norge skal kunne innfri på forventningene om gass til Europa? Den debatten bør også omfatte andre økonomiske og sikkerhetspolitiske interesser.

Hva er det vi må beskytte? Og hvorfor er dette viktig for alle nordmenn – alle velgere?

De politiske miljøene som står fremst på barrikadene når offentlige goder skal fordeles og nye politiske velferdsordninger skal lanseres, har vært ganske fraværende i det offentlige ordskiftet etter at Russland invaderte Ukraina.

Mens statsminister og justisminister er aktive og planlegger mottak og integrering av flyktninger, og forsvarsministeren legger en plan for hvordan Norge så raskt som mulig kan øke militær kapasitet, er det lite debatt om hva krigen i Ukraina kan bety for nasjonal sikkerhet i Norge.

Det har vært lite debatt om hva krigen i Ukraina kan bety for nasjonal sikkerhet i Norge, skriver Alfa S. Winge.

For å kunne yte gode velferdsordninger til borgerne, trenger staten inntekter. Her er Norge i en helt unik posisjon. Olje, gass og fastlandseksport gir et økonomisk handlingsrom i verdensklassen. Derfor er det viktig med fysisk og digital sikring av kritisk infrastruktur, organisering og prosesser for å sikre nasjonal styring. Men det koster, og det gjør seg ikke selv.

Gjennom folketrygden mottar nordmenn pensjon, sykepenger, helsetjenester, foreldrepenger, barnetrygd og kontantstøtte. Samferdsel koster også, men de fleste av oss tenker at det er nødvendig. Høyere utdanning, forskning og fagskoler likedan.

De regionale helseforetakene fikk i statsbudsjettet for 2022 tildelt cirka 182 milliarder kroner, mens cirka 190 milliarder gikk til kommuner og fylkeskommuner for å tilby blant annet skoler, barnehager, tannleger, helsesøstre, vann og avløp. Dette er helt sentrale offentlige tjenester som hver og en av oss nyter godt av, og mange tar for gitt.

Russerne vil ha kontroll over Nordøstpassasjen, skriver innsenderen. Bildet er fra daværende statsminister Jens Stoltenbergs møte med Vladimir Putin i 2006.

De samlede utgiftene (utenom petroleum) i statsbudsjettet for 2022 er ett tusen fem hundre og femti (1550) milliarder kroner. Av dette, tildeles i underkant av 93 milliarder til Forsvaret og til politiet og påtalemyndigheten. Mindre enn seks prosent av statens utgifter settes altså av til å beskytte og forsvare vår eksisterende velferd i form av fisk, olje og gass, men også vår fremtidige velferd i form av fisk, havbunnsmineraler og kontroll med eget territorium.

Et isfritt Arktis vil bety en viktig handelsrute mellom Kina og Europa. Kirkenes er allerede plottet inn på Kinas Polar Silk Road. Kina er også observatør i Arktisk Råd, investerer i norsk infrastruktur og leverer mange anbud til norske samferdselsprosjekt.

Det er en sterk trafikkøkning gjennom Nordøstpassasjen. Russland har over flere år bygget opp nye baser langs Nordøstpassasjen og vil ha kontroll med denne, inklusive norske farvann mot Atlanterhavet. Da er det bekymringsfullt at den russisk-ortodokse kirken omtaler Sør-Varanger som et russisk-ortodoks område. Og Kystverkets praksis med å utstede farledsbevis til russere, slik at de kan trafikkere norskekysten uten los, bør revurderes.

Norge kan ikke forsvare de verdiene som sikrer velferden vår uten jagerfly, flere ubåter og fregatter, landforsvar, etterretning eller bistand fra Nato. Sikkerheten for infrastruktur og borgere må også ses i sammenheng med sivil side. Norge kan heller ikke tilby god sikring av kritiske objekter, eller garantere måloppnåelse på responstid eller oppklaringsprosent uten adekvat finansiering av politiet.

Hvordan sikre kritiske verdier for norsk velferd? Det trenger Norge en offentlig debatt om.