BT bør være glad for at Norge har Frp

Det er ingen konspirasjonsteori at ytringsfriheten er under press.

Silje Hjemdal svarer på BT-leder om Frps bruk av ordet snikislamisering.

Silje Hjemdal Stortingsrepresentant Frp

Fremskrittspartiet har over tid vært tydelige på at vi kontinuerlig har et oppgjør med de uakseptable delene av ekstremhøyre. Det er eksempelvis ikke forenlig å være medlem av Sian og Frp samtidig.

Etter mitt syn er Norge heldig som har et parti som målbærer vanlige folks opplevelser og frustrasjoner, og samtidig tar avstand fra ekstremisme.

I en rekke andre europeiske land er situasjonen en helt annen, og en sivilisert diskusjon om problemstillinger som er pressende i mange folks liv, er umulig.

Problemet er at det på et eller annet tidspunkt ble «umoderne» eller «reaksjonært» å høre på tilbakemeldingene fra vanlige folk. Jeg anser en slik arroganse som direkte udemokratisk, og er overhodet ikke overrasket over at tilliten til både politikere og mediene faller år etter år.

I denne konteksten er det spesielt å se at BT på lederplass hevder at:

«Konspirasjonsteoriar som snikislamisering passer diverre altfor godt til det verdsbiletet som ekstremistane konstruerer. Det omgrepet har diverre Framstegspartiet tatt i bruk og forsvart i over eit tiår. (..) omgrepet har ei høgreradikal historie.»

Det er ingen konspirasjonsteori at ytringsfriheten er under press, og at dette presset i all hovedsak stammer fra ekstremistiske, muslimske miljøer. I 2009, som NRK har grundig dokumentert, var Ap-leder Jonas Gahr Støre en av statsrådene som ville gjøre angrep på religion straffbart.

At det fremmes særkrav som kjønnsdelt svømmeundervisning, ønsker om halalmat, ID-hindrende unntak for religiøse klær på passfoto, samt en rekke andre særkrav, er ingen konspirasjonsteori.

Frp og jeg er klare til å debattere disse problemstillingene på en konstruktiv måte, og det er derfor synd at BT forsøker å legge lokk på denne debatten og brunbeise Frp. Du trenger ikke se lenger enn til Sverige for å se hva alternativet er.