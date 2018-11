DEBATT: Nå må man ta til fornuft!

Byrådet i Bergen må nå slutte å bruke penger på planlegging av Bybanen over Torget og Bryggen. Bryggens Venner har gitt ut en hvitbok om prosjektet, og den viser klart at det er et prosjekt som før eller siden vil bli stanset.

For oss skattebetalere som skal betale gildet, er det verst tenkelige at byrådet presser gjennom vedtaket om bybane over Torget og Bryggen og så – etter at de første dødsulykkene - blir pålagt å gjerde inn traseen av sikkerhetsmessige årsaker.

En slik avgjørelse bestemmer ikke byrådet, men de som av Stortinget er pålagt å sørge for sikker fremføring av banen. En inngjerdet trasé kan ikke byen leve med, og en blir nødt til å bygge tunnel uansett.

Nå må man ta til fornuft! Jeg anbefaler alle som er glad i Bergen og ønsker at Bergen sentrum skal leve: Les Hvitboken, og gjør opp din egen mening om hva som er i ferd med å skje. Hvitboken får dere ved henvendelse til Bryggens Venner, og den finnes også i elektronisk format her.