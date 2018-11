DEBATT: Vi sto og så over til Potsdam i øst, fremdeles målløs over det som var hendt.

10. november 1989. Det var nesten ikke til å tro. Noen av oss, noen underoffiserer og soldater ved offiserhøyskolen i Löbau, hadde altså fått perm. Vi fikk reise hjem til familiene våre.

De siste ukene var ikke av det lette slaget. Fra 4. oktober av, etter de første store demonstrasjonene i Leipzig og Dresden, hadde det vært «höchste Gefechtsbereitschaft» eller kort sagt, krigstilstand. Slik definerte i hvert fall partiledelsen og regjeringen i DDR det som skjedde de dagene.

Rune Meyer Berentsen (arkiv)

Folket var i opprør mot å være innesperret, redd for represalier og bli umyndiggjort - ikke kunne reise hvor man ønsket, eller mene og si hva man tenkte.

Demonstrasjonene kom ikke uventet etter sommeren med åpne grenser i Ungarn og østtyske ambassadeflyttinger i Praha og Warszawa, men de ble så mye større enn noen i Staatssicherheit eller vi hadde forutsett.

Militæret var beordret i krigstilstand, skarp ammunisjon delt ut, tanks og kjøretøy klar til avgang hvert øyeblikk. Disse «kontrarevolusjonære» demonstrantene skulle tas.

Heldigvis forhindret noen fornuftige hoder akkurat dette.

Situasjonen var tilsynelatende under kontroll igjen i november, og noen fikk altså perm i helgen. På toget hjemover til Berlin fortalte en at han hadde hørt på radio at noen grenseoverganger i Berlin var blitt åpnet natten før. Vi lo godt, og noen sa: Jaja, hvem vet. Alt kan skje i disse dager.

Privat

Også foreldrene mine kunne fortelle om disse ryktene. Noe hadde skjedd. Noe ufattelig.

Min far og jeg bestemte oss for å finne ut av dette. Samme kveld som jeg kom hjem på perm, kjørte vi med vår Trabant til grenseovergangen Potsdam Glienicker Brücke. Frem til disse dagene i november var det ikke en gang tillatt å komme i nærheten av grensen uten å bli anholdt og avhørt.

Den dagen var det ikke mulig å kjøre med bil til overgangen. Biler sto forlatt allerede to kilometer før Glienicker Brücke. Det var mennesker overalt, mange tusen rett ved den store automatiske porten på broen til Vest-Berlin.

Folk var usikre, utålmodige og feststemte, men samtidig forbløffet over situasjonen. Grensevaktene holdt faktisk på å sveise over hengslene til porten. Flere og flere begynte å rope: «Öffnet das Tor! Öffnet das Tor!» Vi følte en enorm og overveldende kraft.

Så falt porten faktisk.

Privat

Min far og jeg holdt hverandre godt fast i hånden, vi skulle ikke miste hverandre i det som kom. En bølge av mennesker flommet over broen som forbinder Potsdam med Berlin - ustoppelige og enda mer forbløffet enn før. Fremme på andre siden, i Vesten, i Vest-Berlin, i drømmens land fant jeg faren min igjen etter at vi hadde klemt og kysset på hundrevis av berlinere.

Vi sto en halvtime der og så over til Potsdam i øst, fremdeles målløs og forbløffet over det som var hendt. Så gikk vi tilbake over broen. Vi visste at dette hadde kommet for å bli. Historien var blitt skrevet ugjenkallelig. Av folket.