Byens største avis burde vist storsinn nok til å dekke konserten med Kurt’n.

Lørdag kveld var min samboer og jeg på konsert. Selveste Kurt Nilsen sto på plakaten – hans første julekonsert i år, i byens storstue Grieghallen. Fullt hus og stinn brakke, som naturlig var, i den første av en rekke konserter fra en av de store stemmene i nasjonen i vår tid.

Det ble en fenomenal opplevelse fra A til Å. Fra å være litt smånervøs (han sa det selv) tødde hovedpersonen opp så det holdt. Småpludrende, lett smilende og med glimt i øyet – og stemmen i det rette leiet. I tur og orden kom alle perlene en slik konsert bør inneholde. Godt støttet av ti strykere (Kurt kalte dem «Bergen Strings») samt et knippe dyktige musikere etterlot artisten ingen tvil: Snart er det jul! Med medvokalist Christel Alsos fikk Kurt et stadig mer engasjert publikum til å føle på stemningen.

Etter vel 75 minutter var det likevel over. «Deilig er jorden» sang publikum da, sammen med Kurt og hans dyktige medmusikanter. Ny og vel fortjent applaus – som faktisk gikk begge veier – før et oppstemt publikum bega seg ut i et hustrig, vått novembervær.

Da mandagen opprant, åpnet jeg spent Bergens Tidende. Men, nei. Intet om Kurt og hans fenomenale konsert lørdag kveld. Slik kan det være. Selv om avisen, via store fargeannonser, har kunnet annonsere flotte julekonserter i ukevis.

Uten forkleinelse for en artist som Astrid S. – det var sikkert vel fortjent at BTs anmelder roste deg opp i skyene etter konserten på Verftet i helgen – der oppslaget i BT falt sammen med en helside om BTs egen ønskekonsert i januar, kunne redaksjonen vært mer kreativ. (At man litt lenger ut i samme avis finner to helsider om den kommende Lysfesten, registreres også!) Om ikke terningen hadde landet på en mulig omtale av Kurt «The Crooner», kunne byens største avis vist storsinn nok til å dekke en annen av helgens mange kultur- og musikkbegivenheter.

Kanskje blir det noe ved neste korsvei? Eller vil for eksempel Sissel Kyrkjebø og andre meritterte artister risikere å lide samme skjebne som Kurt’n? En stor prestasjon til tross: Null omtale i BT. Noen med ansvar for kulturdekningen i storavisen – i Norges nest største by – burde vurdert dette bedre!