Dei fleste unge er opptatt av mat og korleis den blir produsert, men så snart eg snakkar om jordbruksoppgjeret, fell dei fleste av. // Vi må få tilgang til å påverka forvaltinga av vår viktigaste ressurs.

Dei fleste unge er opptekne av mat og korleis den vert produsert, men så snart eg snakkar om jordbruksoppgjeret, fell dei fleste av. Det er eit problem.

Jordbruksoppgjeret er nemleg ikkje berre eit vanleg lønnsoppgjer. Det bestemmer kva type jordbruk det skal vere mogeleg å leve av, og korleis vi skal drive jorda. Jordbrukspolitikken omhandlar ikkje bøndene aleine, men oss alle. Den handlar om samfunnsoppgåva som næringa har på vegner av fellesskapen.

Den handlar om å sikre nok, trygg og miljøvennleg mat på norske ressursar i ei verd med klimaendringar og befolkningsauke.

Eg er over gjennomsnittet engasjert i jordbruk. Likevel føler eg det er nærast umogeleg for meg å påverke den norske jordbrukspolitikken. I dag får vi kjennskap til krava til dei ulike partane først etter at dei er bestemt. Det gjer det vanskeleg å påverke utfallet.

Når vi ikkje får tilgang til å påverke forvaltinga av vår aller viktigaste ressurs, må vi stole på at nokon andre talar vår sak. Kven er det som skal representere dei unge miljøvernarane?

Eg kunne ha stolt på at modellen vi har no vil skape eit jordbruk med fokus på berekraft, sjølvforsyning og mattryggleik. Men tendensen dei siste åra har vore at jordbruket har bevega seg lengre og lengre vekk frå si samfunnsoppgåve.

Hovudmålet er blitt at jordbruket skal bli så kostnadseffektivt som mogeleg, heller enn å produsere kvalitetsmat på norske ressursar. Eg vil heller ete litt mindre kjøt og betale ekstra for mat av god kvalitet som eg veit er basert på norske ressursar. Dette vil også dei fleste norske forbrukarar, men her blir ikkje vår stemme høyrt.

Dette har ført til eit sentralisert jordbruk, med stor nedgang i talet på bruk, ein produksjon som i mindre grad er basert på våre ressursar, og bønder som er meir gjeldstynga og avhengige av subsidiar enn nokon gong tidlegare.

Eit storskala jordbruk, lausrive frå ressursgrunnlaget, er ikkje miljøvennleg. Jordbruket legg i dag til rette for at det skal vere billigare å bruke kraftfôr enn dei gras- og beiteressursane vi har tilgjengelege.

Store delar av naturmangfaldet vårt er tilknytt kulturlandskapet. Det vil seie at vi må ha dyr på beita og matproduksjon i heile landet for å ta vare på dette.

Jordbruket skal ikkje først og fremst skape pengar, men trygg, nok og berekraftig mat på norske ressursar. Det skal skape arbeidsplassar i distrikta og vere solidarisk overfor bønder i andre land.

Alle har eit forhold til mat, og dei fleste ønskjer seg eit miljøvenleg og lokalt jordbruk. Det vil i alle fall eg. Det er ikkje det jordbruket som blir produsert i dagens jordbruksoppgjer.

Forhandlingane gjeld ikkje berre bøndene og staten, men oss alle. Derfor må vi også få ei stemme inn i jordbruksoppgjeret.