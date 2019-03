Fraværsgrense løser ingen problemer

DEBATT: Det er gode grunner til at ideen om fraværsgrense i ungdomsskolen bør legges på is.

AVVISER HØYRE-FORSLAG: Bergensskolen har siden 2011 hatt gode systemer på plass for å håndtere og fange opp fravær og er sitt ansvar bevisst, mener Roger Valhammer (Ap). Foto: Berit Roald/ NTB scanpix (illustrasjonsfoto)

Roger Valhammer Byråd for barnehage, skole og idrett (Ap)

BT gir på lederplass 23.februar sin støtte til Henrik Asheim (H) sin idé om at fraværsgrense i ungdomsskolen. La det være klinkende klart: Her er alle enige om målet, at man må fange opp ungdom før det er for sent, slik at ingen faller utenfor. Uenigheten står på middelet.

En fraværsgrense for ungdomsskolen i Bergen er en dårlig idé. For det første har Bergensskolen allerede systemer på plass som håndterer fravær, og for det andre er det sterke pedagogiske grunner til å la være.

I praksis har vi også allerede obligatorisk oppmøte i ungdomsskolen. Derfor kan en jo lure på om Høyres forslag egentlig bare er et dårlig forsøk på å late som en har funnet opp kruttet på nytt.

Det er faktisk feil slik BT påpeker, at det ikke finnes klare retningslinjer for å fange opp elever med høyt fravær, og at mange ikke fanges opp før barnevernet kobles inn. Bergensskolene har blant annet rutiner for hvem som har ansvaret for registrering og oppfølging av fravær, samt informasjon til foreldre om fravær. De har også tydelige definisjoner på hva som regnes som fravær.

BT skriver også at en fraværsgrense bør utløse tiltak. For eksempel burde det være naturlig at det går et varsel til foreldrene når eleven nærmer seg fraværsgrensen. Men er BT klar over at foreldre til ungdomsskoleelever i Bergen får varsel fra aller første stund? Så snart en elev går glipp av en eneste time uten god grunn, skal foreldrene få vite om det. Et hovedprinsipp for fravær i Bergensskolen er at en skal gripe inn tidlig, og på lavest mulig nivå.

Fremfor å foreslå nye, overflødige regler, mener jeg man bør lytte nøye til dem som er tettest på elevene, nemlig lærerne og foreldrene. Bergenslæreren Daniel Bolstad-Hageland skriver godt om dette. Han påpeker at Høyre har en tendens til å velge pisken fremfor gulroten, og dessverre velger for enkle løsninger på komplekse utfordringer.

BT skriver i sin leder at forslaget fra Høyre ikke skal føre til at elever ikke får karakter på grunn av høyt fravær. Spørsmålet er da hvorfor Høyre velger å kalle forslaget sitt for en fraværsgrense? Jeg mistenker at det er simpel populisme for å fremstå som handlekraftig.

Løsningen på høyt fravær er nok lærere som kan følge opp dem som sliter. Flere ansatte i skolehelsetjenesten slik at elever som trenger hjelp slipper å komme til en lukket dør. Og ikke minst politikere som evner å sette seg inn i komplekse problemstillinger før de konkluderer på vaklende grunnlag.