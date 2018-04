Turister trenger bedre vern mot useriøse guider i fjellet, som uten sertifisering eller nok trening ukritisk tilbyr sine tjenester.

I vinter har det vært skispor på de fleste fjell langs norskekysten, fra Hardanger til Alta. Sporene ned fjellsidene er de fysiske bevisene på at skikjørere og turister har opplevd dyp lykke og flyt. For mange av oss er det slike opplevelser vi lever for. En akseptabel risiko er en del av opplevelsen. Mange reiser langt for slike «peak-experiences». Når guiden ber skiturister spørre seg selv om de vil dø i dag, så er svaret at vi vil leve, mestre, oppleve flyt, lykke og storslått natur. Alle er ikke nullvisjonister som eksisterer bare for eksistensens egen skyld.

Fjellene våre er ikke skredfarlige overalt. Snø som får deg til å føle deg som en verdensmester, er det ikke overalt heller. God snø må letes opp. Av og til blir noen tatt av skred, som skredhendelsene for eksempel på Nevertinden i Troms, ved Saudehornet ved Ørsta og Sandvikhaugen i Sunndal så slående har vist oss i det siste. Det gikk bra, men det minner oss om hvor viktig det er å være skikkelig god på kameratredning. Det er andre ulykker i fjellet også, disse er knyttet til det jeg vil kalle tullekjøring med skuter og manglende kjennskap til toppskavler.

Medlemmer av Norske tindevegledere eller fjellførere har trening i samvirke med den organiserte redningstjenesten, enten det er 330-skvadronen eller de alpine fjellredningsgruppene våre. Tilsvarende kunnskap har også utenlandske sertifiserte guider fra det internasjonale fjellførerforbundet IFMGA. Utenlandske fjellførere med slik godkjenning har tilsvarende trening og kompetanse som den norske. Sertifiserte fjellførere har en egen egnet ansvarsforsikring, godkjent kvalifisering og er godt faglig oppdatert.

Gjester som deltar på toppturer og driver med løssnøkjøring, er stort sett i god form, de har stått mye på ski og har høy turkompetanse. Sånn sett skiller gruppen seg stort fra den gjengse nordlys- eller Trolltungeturisten. De leier fjellførere for å finne gode sporvalg, perfekt snø, og for å ivareta sikkerhet og redning. God snø er et knapt gode, som du i protestantismens ånd helst skal gjøre deg fortjent til gjennom å gå opp først. Da varer den gode snøen lenger.

I reiselivsmeldingen skrives det at reiselivsnæringen er den raskest voksende næringen i verden, og analytikerne i Statistisk sentralbyrå kan fortelle oss at tilveksten av nye turister er 27 prosent høyere i Norge enn gjennomsnittet internasjonalt. Særlig er veksten stor innenfor det som kalles aktive ferier. Det kommer til uttrykk på steder som Trolltunga, der antall besøkende har steget fra 800 til 80.000 fra 2010 til 2016.

Slik vekst truer allemannsretten, din og min rett til å ferdes fritt. Det er påfallende at kravet til sertifisering av guider ikke ligger inne i reiselivsmeldingen. Enkelte utenlandske turoperatører bruker «fjellguider» som mangler sertifiseringer helt og ikke får lov til å arbeide i Alpene. De burde ikke få lov til å utnytte vår allemannsrett kommersielt heller.

Når det er mange lykkesøkende mennesker i fjellet, kan også ulykker skje. Det er derfor viktig med et godt utbud av godkjente guider. Utdanningen av norske fjell- og skiførere i regi av Norske tindevegledere mottar ikke støtte. Slik kompetanse er verdifull, nødvendig og etterspurt. Jeg håper næringsministeren kan se på dette spørsmålet også, og ikke bare på reiselivsmeldingen, som mest handler om å utnytte naturressursene (fjellene våre) og fylle hoteller og spisesteder.

Utenlandske og norske turister, eller gjester som vi kaller dem, trenger bedre vern mot useriøse aktører, som uten sertifisering eller spesifikk trening ukritisk tilbyr slike tjenester. Og du som vurderer å leie en «fjellguide», må spørre om kompetansebevis. Da kan du være rimelig sikker på at du leier en sertifisert guide. Det er altså ikke fjellet som plutselig er blitt farlig. Det er bare ellevilt mange flere folk der enn før, da får vi også flere ulykker.