Vi kan ikke bygge veier uten å planlegge dem først. Men det gjelder tydeligvis ikke for barnehagelærere.

«At hver fjerde barnehagelærer ikke får den tiden de faktisk har krav på, viser med all tydelighet at dagens avtale ikke fungerer etter hensikten altfor mange steder. Dette påvirker kvaliteten i barnehagene, og det er barna som rammes», sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, på forbundets hjemmeside.

Hvilken ingeniør, jurist eller lærer er det som ikke får avsatt tid nok til å legge en plan før de utfører jobben sin? Vi kan ikke klare å bygge veier i dette landet uten å planlegge dem først. Men det gjelder tydeligvis ikke for barnehagelærere.

Har vi råd til å ha barn i dette landet?

Barnehagelærerne får bare fire timer minimum til å planlegge alt det som gjør at foreldre, besteforeldre, onkler og tanter skal kjenne seg trygge på at vi har god kvalitet for de aller minste i samfunnet vårt. Barnehagelærerne selv mener de har altfor lite tid til den jobben de faktisk har fått et samfunnsmandat til å gjøre. De jobber vettet av seg for å rekke alt, langt utover timene de har til rådighet.

Det er på tide å gjøre noe. Tidlig innsats, sier politikerne. Ja, men da må det gjelde helt fra barna begynner i barnehagen og ikke fra skolestart. Det er i barnehagen utdanningsløpet begynner.

Hvordan kan man planlegge 26 foreldresamtaler i tillegg til andre møter og fagprosjekter som skal utføres i henhold til ny barnehagelov og ny rammeplan, på fire timer i uken?

Tid til å planlegge turer, og organisering av ansatte tar tid. Det skal også presses inn tid til å skrive referat, legge planer for barn med spesielle behov, til å planlegge felles opplegg med kollegaer, til å planlegge hvordan det kan legges til rette for de to barna som sårt trenger litt ekstra oppfølging fordi de er ny eller utrygg i barnehagen. Eller fordi de blir mobbet.

Rammeplanen «Bærekraftig utvikling» beskriver hvordan barnehagen skal legge grunnlag for barns evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Barn skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen. Ja, hvordan gjør man det da? Jo, det kreves tid til å sette seg ned å lage en plan!

Dette er bare et lite eksempel på et av alle områdene i rammeplanen som barnehagelæreren er forpliktet til at barna skal lære. Vi som er barnehagelærere har et livsviktig oppdrag for barn. Så gi oss mer tid, og ha forståelse for at vi kanskje må gå til streik for at barna skal få bedre kvalitet i barnehagen. Ikke kvantitet. Tiden er inne for svært viktige forhandlinger om arbeidstid for barnehagelærerne, der vi bare ber om en time mer til planlegging, for- og etterarbeid for pedagogisk leder og barnehagelærer.

Vi trenger å bli sett for den livsviktige jobben vi gjør, for at barna skal få kvalitet i utdanningen barnehagen gir. Ja, for det er utdanning. Livsviktig læring! Og med ny bemanningsnorm blir det enda viktigere å få arbeidsgiver til å forstå at det handler om barnas kvalitet.

Selvsagt koster det penger, men er ikke barna våre verdt det?