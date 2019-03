Jeg er en bestemor som er redd og sint

DEBATT: Vi må stemme på politikere som tar klimaet på alvor.

TA KLIMAET PÅ ALVOR: Vi vet at vi er på vei til en katastrofe og vi vet hva vi må gjøre for å unngå den. Vi vet at fossil energi er en del av problemet, men nesten ingen politikere vil snakke om å redusere oljeproduksjon, skriver Jeannette Havskov. Foto: Privat

Jeannette Havskov Askøy

Jeg er redd fordi som den unge svenske jenten Greta Thunberg sa: «Our house is burning.» Kloden er vårt hus, og vi ødelegger den. Vi fyller havet med plast og bruker mer ressurser enn jorden produserer.

Redd fordi om noen få år vil store områder på kloden bli ubeboelig fordi havet stiger og på grunn av ekstremvær. Millioner av mennesker vil lide. Det er vår måte å leve på som er ansvarlig for denne situasjonen, med intensiv utnytting av naturen, overforbruk, grådighet og sløsing.

Jeg er ikke bare redd, men jeg er også sint. Sint fordi at for de fleste politikere er det «business as usual». Vi vet at vi er på vei mot en katastrofe, og vi vet hva vi må gjøre for å unngå den. Vi vet at fossil energi er en del av problemet, men nesten ingen politikere vil snakke om å redusere oljeproduksjon.

Økonomi er viktig, men miljøet er enda viktigere. Vi må tenke på en ny måte. Oljeproduksjon, industri, jordbruk og havbruk må bli vurdert først etter deres innvirkning på miljøet.

Vi må fullstendig forandre vår levemåte. Vi kan være lykkelige selv om vi bruker mindre. Mange reduserer allerede bruk av bil, fly, kjøtt, nye klær, og de klarer det helt fint. Men uten modige politikere er ikke våre private innsatser nok.

Vi må stemme på politikere som tar klimaet på alvor og er klare til å ta de radikale grepene som trengs. Litt «bla, bla, bla» om miljøet i partiprogrammet er ikke nok.

Jeg ønsker at mange blir redde og sinte som meg. Velkommen i klubben!

