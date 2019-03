I dag streiker jeg for klimaet

DEBATT: Vi vil faktisk endre verden og ikke bare droppe skolen!

TRIST: Å få høre i klasserommet at folk ikke kommer til å gå i toget og at det er ingen som bryr seg om klimaet, synes jeg er dumt, skriver 13 år gamle Matilde Nygård Havre i dette innlegget. Foto: Privat/Shutterstock

Matilde Nygård Havre, 13 år

Publisert: Publisert 14. mars 2019 05:00







Jeg vil streike i byen på torsdag for klimaet! Men jeg blir fortalt av rektor, lærere og medelever at det er teit. De sier at vi bare går til byen for å droppe skolen. Men det er faktisk noen som vil streike for klimaet.

Å få høre i klasserommet at folk ikke kommer til å gå i toget og at det er ingen som bryr seg om klimaet, synes jeg er dumt. Det er rett og slett teit at folk sier sånt.

Selv om det er noen som kommer på klimastreiken bare for å droppe skolen, så kommer de fleste for å vise at vi er opptatt av miljøt. Vi må skape endring og det må skje kjapt.

Vi vil faktisk endre verden og ikke bare droppe skolen!

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg