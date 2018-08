Per Sandberg evner ikke se at ballen begynte å rulle av hans egne overtramp. Uten dem hadde det aldri blitt noen sak.

De siste ukene har media fråtset og grafset i Per Sandbergs ferietur til Iran med Bahareh Letnes. Media har saumfart alle mulige og umulige koblinger til Iran, enten det er for rask visumbehandling eller Letnes’ kobling til det iranske regimet. Hennes flukt fra tvangsekteskap. At hun kom til Norge uten pass. At hun ble returnert og siden fikk opphold da Iran ikke ville ha henne.

Det har vært mange som har synset og ment både det ene og det andre. Klart media har rett å stille spørsmål, men man må ikke synse og trekke konklusjoner før fakta ligger på bordet.

Man kan forstå Per. Ingen må påstå noe annet. Separasjon, ny kjæreste og en eks som motarbeider hans privatliv. De fleste som har vært der, kan se den. Dette er ikke lett.

Og ja, han tråkket feil. Han kunne ha løst saken før den begynte. Men det øyeblikket han brøt reglene, bevisst, da burde han ha skjønt hvilken vei dette måtte gå.

Nestlederen i Frp er kjæreste med en iransk innvandrer på kjærlighetstur til Iran. Og så topper vi kaken med varslingsbrudd (overfor Statsministerens kontor) og sikkerhetsbrudd med tjenestetelefon. Det er klart media kaster seg over dette som sultne ulver. Husk bare hva som skjedde med Sylvi Listhaug.

Men når man ser Per Sandberg sitte på Dagsnytt 18 i NRK som en nyforelsket skolegutt – ja, da er det ikke rart han får pes. Selv fra sine egne rekker. Han var en forkjemper for partiet og sto støtt i sin jobb, men ble felt av sine egne feilgrep.

En ting er i alle fall sikkert. Siste ord i denne saken er ikke skrevet, og Sirkus Sandberg Bahareh ruller videre.