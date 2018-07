Men butikker og spisesteder blir etablert, så forsvinner de igjen.

Jeg flyttet til Bergen høsten 2013, og ble nærmest umiddelbart forelsket i byen. Som nordlending fra en liten bygd i Troms, setter jeg stor pris på nærheten til storslått natur og hav, rause mennesker og en kultur der samhold og inkludering står sterkt.

Men jeg la også fort merke til de små, lokale butikkene og spisestedene.

Det fremsto som alle disse stedene binder byen sammen, og er av stor betydning for at Bergen har en stemning jeg ikke helt klarer å finne i andre norske byer. Sammen med majestetiske Fløyen og Ulriken, bemerkelsesverdige byggverk og nærheten til havet, har Bergen noe helt unikt.

Jeg startet tidlig med å utforske byen og hva den har å tilby. Det som er synd, er at lokale butikker og spisesteder relativt ofte blir etablert, men at de dessverre også ofte forsvinner fort igjen.

Kjedebutikkene og kjøpesentrene tar mer og mer plass i bybildet. Jeg synes det er en lei utvikling. Bare den siste tiden har flere av mine favorittsteder måttet be om hjelp fra kundene sine for å unngå konkurs og nedleggelse.

For å unngå at Bergen skal miste disse stedene, er det helt avgjørende at vi handler lokalt. Som en plakat jeg gikk forbi her om dagen så godt sa: «Om vi ønsker lokale butikker i fremtiden, så må vi støtte dem i dag».

Jeg ser mange flere fordeler ved å handle lokalt enn å handle på kjedebutikker eller via netthandel. Den aller største fordelen er at jeg støtter lokalsamfunnet mitt, og det binder oss tettere sammen.

Leif Gullstein

Lokal handel skaper mange viktige arbeidsplasser, og er med på å bidra til verdiskaping og et mer levende samfunn. Jeg opplever også personlig mye bedre service ved å handle lokalt. Det er tydelig at de som arbeider der, brenner for virksomheten sin, og at de har god kunnskap om produktene sine. Dette gir meg som kunde stor trygghet, og jeg føler meg godt ivaretatt og sett.

I tillegg er ofte vareutvalget i lokale butikker mer spisset og større enn hos andre butikker, og du får varer og tjenester som du ikke kan finne andre steder. Lokale butikker og spisesteder blir også ofte naturlige møtepunkter.

Det er på høy tid at flere oss bruker disse perlene. Jeg anbefaler alle å spesielt sjekke ut hva som befinner seg i Lille Øvregate, Øvregaten, Skostredet, Strandgaten utover mot Nordnes, Marken og rundt Bryggen.

Så da er spørsmålet: Vil du være med på en dugnad for den lokale handelen?