Uten flere kvinner i ledelsen risikerer vi at de beste forretningsideene i Norge går dukken.

Når Berit Svendsen sluttet i Telenor, skapte det debatt om kvinnelige ledere i norske statseide bedrifter. Det har ikke så mye med Berit Svendsen eller sågar Telenor å gjøre. Faktum er at blant konsernledelsen i børsnoterte ASA-selskaper der staten er deleier finner vi nesten dobbelt så mange menn som kvinner. Det er et problem på mange nivåer, men også for norske småbedrifter. Mangfold i ledelsen betyr mangfold i investeringsporteføljen.

Det er ikke nytt at det er bra for bedriftsoverskuddet med mangfold i ledelsesgruppen. Forskning fra USA viser at bedrifter med kvinnelig toppsjef leverer gjennomsnittlig høyere utbytte enn bedrifter med mannlige toppsjefer. Videre viser tall fra USA at kvinner er mer forsiktige, og dermed mer effektive investorer over tid. Dette er alle faktorer som bør motivere bedrifter som Kongsberg, Equinor og Telenor til å ansette flere kvinnelige ledere.

Likevel ser vi at de sliter med rekrutteringen. Dette har også konsekvenser for norske gründere. Jeløyplattformen legger opp til en storstilt satsing på oppstartsbedrifter, spesielt kvinnelige gründere. Det er viktig fordi tall fra BI forteller oss at to av tre arbeidsplasser skapt i private bedrifter skapes i nyetablerte virksomheter. At vi ikke har større mangfold blant norske gründere, er et problem fordi vi derfor ikke får nok idémangfold som igjen blir til suksessbedrifter. Bare 20 prosent av norske oppstartsbedrifter startes av kvinner.

En god måte å få flere kvinnelige gründere er å investere mer i deres forretningsideer. Bedrifter som motebedriften Fjong kunne antakeligvis aldri fått nok kapital om det ikke hadde vært for kvinnelige investorer. I tillegg til statlig kapital, er kapital fra de store norske bedriftene som Telenor viktige kilder for gründere. Men for at de skal kunne oppdage gode ideer, trenger vi mangfold blant lederne. At dobbelt så mange i konsernledelsen er menn som kvinner, er derfor et problem.

Snart skal regjeringen legge frem Eierskapsmeldingen, der dette vil være et tema. Vi tror det er viktig at dette likestillingsspørsmålet også sees i sammenheng med regjeringens gründersatsing. Skal vi ha flere kvinnelige gründere, trenger vi også flere kvinnelige toppledere i store, statseide bedrifter.