Lørdag 1. september leverer jeg et brev på Bunnpris i Bekkeveien som jeg ønsket å sende rekommandert. Siden det var et gavekort i konvolutten, ville jeg forsikre meg om at gaven kom frem i god tid. Jeg bare nevner at forsendelsen kostet 175 kroner.

Fredag 7. september får jeg en dårlig magefølelse og mistenker at brevet ikke er kommet frem til mottaker.

Jeg tar kvittering med meg og går til min nærbutikk og får bekreftet at brevet er mottatt 5. september hos Rema 1000 i Fyllingsdalen.

Vi reiser til Rema 1000, og får bekreftet at brevet ligger der hos dem. «Hva gjør dere med brevet?» spør jeg. «Nei, det ligger her til adressaten kommer og henter det.» «Hun må jo få beskjed at brevet ligger her», sier jeg. «Ja, men det er Posten sitt problem, ikke vårt.»

Jeg er helt oppgitt, og spør om det er mitt problem å få levert gaven, og hva jeg skal gjøre ? «Da må du ta kontakt med Posten og purre på dem.» Jeg er helt oppgitt av svaret jeg fikk.

Vi ringer Posten og får omsider svar. En hyggelig mann hjalp oss og sa vi kunne reise til mottaker og gi henne referansenummeret, så kunne hun hente brevet.

«Skal jeg reise til mottaker og gi henne et referansenummer, jeg har jo betalt 175 kroner for at Posten skulle gjøre jobben?»

Etter litt frem og tilbake fikk han telefonnummeret til mottaker, og referansenummeret fra meg, og lovte å sende en tekstmelding til mottaker og be henne gå på Rema 1000 og hente brevet.

Altså: Hvis jeg ikke hadde tatt kontakt med Rema 1000 og Posten, hadde konvolutten blitt liggende i en skuff. Og dette betalte jeg 175 kroner for, og jeg gjorde alt arbeidet selv.

Hva synes Posten om en slik kundebehandling?