Ved å stenge banen inne i en tunnel vil mange bare passere sentrum på vei videre til nærmeste kjøpesenter.

Jeg er meget opptatt av Bryggens ve og vel, og er medlem i Bryggens Venner. Min familie har hatt de gamle Bryggegårdene som arbeidsplass siden 1763 og er der også i dag.

Blant Bryggens befolkning finnes mange forskjellige meninger om hvorvidt Bybanen bør passere denne verdensarven eller ikke. Selv hører jeg til dem som mener at banen bør legges langs Bryggen og gå mest mulig i dagslys gjennom hele sentrum.

Hvis man ønsker å begrense biltrafikken, må man tilby publikum nye systemer som i størst mulig grad kan by på effektiv og behagelig tilkomst til de mest sentrale bydeler.

Sentrumshandelen er i dag truet.

Når folk kan kjøre nesten inn i kjøpesentrene og laste sine varer direkte inn i bilen, blir mange «late». Avstander som før ble oppfattet som «like om hjørnet» blir i dag ofte betraktet som et unødvendig ork. På denne bakgrunn øker viktigheten av at Bybanen går synlig gjennom sentrum. Det er også viktig at de reisende kan se ut i de levende sentrumsmiljøene for å bli fristet til å benytte seg av disse.

For selve Bryggen kan den tunge biltrafikken skape «rystelser» – noe som over tid kan ha bidradd til at området synker. Et banesystem er en stabil konstruksjon uten vibrasjoner. Det er derfor sannsynligvis mer skånsomt overfor omgivelsene.

Når det gjelder kontaktledninger så er dette et kapittel for seg. Bryggen har hatt ledninger for både sporvei og trolleybusser fra 1923 til 2003 uten at noen har hevet stemmen og sett på dette som et problem.

Jeg tror vi kan trekke Kaigaten frem som et godt eksempel på hvordan situasjonen kan bli på Bryggen. Her er Bybanen prioritert og biltrafikken er minimal. Ledningsnettet er montert på en svært skånsom måte noe som også vil bli vist stor oppmerksomhet ved fremføring over Bryggen.