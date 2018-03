Rettssikkerheten skal beskytte uskyldige personer.

På Stortinget er det tverrpolitisk enighet om at innehavere av dobbelt statsborgerskap skal kunne miste sitt norske statsborgerskap dersom vedkommende straffes for blant annet terror og krigsforbrytelser.

Det er også bred enighet om at slike personer skal kunne miste sitt norske statsborgerskap, selv om vedkommende ikke er straffet, dersom personen har «utvist fremferd sterkt til skade for Norges vitale interesser».

Det som skiller frontene, er at flertallet vil at domstolene, og ikke justisdepartementet, skal avgjøre spørsmål om tap av statsborgerskap. Vi kjenner alle justisminister Sylvi Listhaug og Frp sin reaksjon på dette.

Hva skal nå terrorister med rettssikkerhet?

Rettssikkerhet skal ikke beskytte terrorister, krigsforbrytere eller kriminelle.

De fortjener sin reaksjon.

Rettssikkerhet skal derimot beskytte at uskyldige med urette mister sitt statsborgerskap eller blir straffet, på grunnlag av mangelfull saksbehandling og svake bevis. Man kan utsettes for uheldige omstendigheter, for eksempel ved å bli påtruffet på feil sted til feil tid.

Det kan gjelde en idealist som reiser til et krigsområde for å drive humanitært arbeid, en far som leter etter sine bortkomne døtre i Syria, eller en godtroende person som blir lurt til å være kurer for et pengebeløp under tvilsomme omstendigheter.

Rettssikkerhetsgarantiene skulle beskyttet personer som Per Liland og Fritz Moen før de sonet årevis i fengsel, ikke etterpå.

Interessene og rettighetene til innbyggerne i Norge er beskyttet gjennom maktfordelingsprinsippet. Ved at statsmakten er delt mellom regjeringen, Stortinget og domstolene, beskyttes borgerne mot maktmisbruk.

Den bekymringsfulle utviklingen i Ungarn og Polen i disse dager, viser viktigheten av maktfordelingsprinsippet i et demokratisk samfunn.

Den holdningen som landets justisminister har vist gjennom sitt Facebook-innlegg, illustrerer at det ikke er uten betenkeligheter å gi departementet stor makt til å avgjøre borgernes grunnleggende rettigheter.