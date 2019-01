DEBATT: Å ta ull fra sau er visst også en krenkelse. Forstå det den som kan.

Etter 2018 sitter jeg igjen med et inntrykk av at det er en gruppering i vårt samfunn som virkelig har økt i antall. De kan være veldig ulike, men likevel passer de inn i kategorien «De krenkede».

Kommentator i Aftenposten Andreas Slettholm skriver 28. desember at folk i dag blir krenket av alt mulig mellom himmel og jord. Han skriver om krenkefellen. Nå er redaksjonene i Norge ikke dummere enn at de ser verdien av å publisere nettopp galskapen – om ikke annet for underholdningens skyld.

I vår egen by Bergen gikk en kjent politiker hardt ut i riksmedia fordi hun mente «Ja, vi elsker» ikke burde avsynges da den var krenkende ovenfor kvinnen. Hva sier man om slikt egentlig?

Vi husker godt sirkuset rundt en gammel og folkevond knoppsvane som måtte bøte med livet i 2017. Fra hele landet ble det i sosiale medier skrevet om denne kriminelle krenkelsen overfor et dyr.

Nettopp dyr er et egnet objekt for å fokusere på urett og overgrep. I løpet av 2018 har veganere protestert mot slakt av dyr til kjøttproduksjon. Selv «Bæ, bæ lille lam» ble fra vegansk hold kritisert. Å ta ull fra sau er visst også en krenkelse – forstå det den som kan.

Kanskje flere bør gjøre som det Lars Gule, førsteamanuensis ved OsloMet, uttalte i Dagbladet: Å lære seg å skille mellom krenkelse av menneskeverd og sårede følelser – som et viktig hjelpemiddel til å identifisere reelle krenkelser.

Psykolog og forfatter Jarl Atle Andersen satte kanskje debatten rundt krenkelse-hysteriet på spissen da han i NRK stilte spørsmålet: Lar du deg krenke, eller lar du deg ikke krenke? Men spørsmålet Andersen stiller, er faktisk godt.

Glemte jeg humanetikerne blant oss? Nei da, men de har hatt hakk i plata noen år nå. Du kan være sikker på at tre uker før jul skriker de opp om skolegudstjenestene. De er visst også krenket – men det av en snekker fra Nazareth de ikke tror har vært blant oss.