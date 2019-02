Jentene har mye å bidra med

DEBATT: Et fagbrev er like mye verdt som en mastergrad, også for jenter.

POSITIVT: Jeg tror jenter har mye bidra med på yrkesfag. Som regel tenker gutter og jenter forskjellig, og et samarbeid kan være fint for begge parter, skriver innsenderen. Foto: NTB Scanpix

Susanne Ulven Børsum Fylkesstyremedlem i Hordaland Unge Høyre

Forrige uke skrev Kristoffer Rye at yrkesfag ofte blir ansett som den «dumme» utdanningen. Han fikk svar fra Silje Hjemdal. Men i denne debatten om yrkesfag begynte jeg å tenke: Hvor er egentlig jentene blitt av? Denne uken skrev heldigvis Malin Amundsen om sine opplevelser.

Susanne Ulven Børsum Foto: Privat

På yrkesfag som bygg og anlegg, elektrofag og industriell produksjon er 90 prosent gutter. Det vil si at på landsbasis kan det være rene gutteklasser, eller klasser med kun én jente. Dette er synd.

Men hvorfor er det egentlig slik? Er det fordi det ikke er interessant? Eller er det fordi terskelen er blitt for stor siden linjene er mannsdominerte? Eller er det rett og slett ikke sosialt akseptert?

I årene fremover trengs yrkesfagarbeidere mer enn noensinne. Ifølge SSB trenger vi nesten 90.000 fagarbeidere innen 2035. Jeg syntes derfor det er synd å høre om jenter som ikke tørr å velge yrkesfag på grunn av fordommer. Vi trenger alle et tak over hodet, og uten slike yrkesfagarbeidere ville ikke dette vært mulig. Vi må ikke glemme at nesten alle er mer eller mindre avhengig av dem.

Jeg tror jenter har mye bidra med på yrkesfag. Som regel tenker gutter og jenter forskjellig, og et samarbeid kan være fint for begge parter. I tillegg til dette vil det være en stor fordel for fremtidige arbeidsplasser med god kjønnsfordeling.

Derfor må vi gjøre det mer attraktivt å være jente og gå på yrkesfagslinjer. Det kan være en idé at jenter som går på yrkesfagslinjene, samt ferdig utdannede jenter med fagbrev besøker skoler for å oppmuntre jenter og vise at det er faktisk jenter som går på eller har gått på de yrkesfagslinjene.

Vi må alle sammen heie frem de jentene som velger yrkesfag. Vi må begynne å rose disse yrkesfagarbeidere, og foreldrene må kunne videreformidle til barna sine at et fagbrev er like mye verdt som en mastergrad.

Norge trenger ikke bare advokater, leger og økonomer, vi trenger også yrkesfagarbeidere for å få landet til å gå rundt. Jenter bør derfor oppmuntres til å velge disse yrkesfagslinjene.