DEBATT: Selv Morten Myksvoll må vel mene at smertegrensen går ett sted?

I en kommentar 24. januar kritiserer kommentator Morten Myksvoll regjeringen og Frp for at man i den nye regjeringsplattformen slår fast at man vil innføre et fradrag på bompenger.

Han hevder at det vil føre til at Bergen vil «stinke diesel igjen». Jeg mener at et skattefradrag for bompengeutgifter er nødvendig og riktig. Bompengebelastningen i flere deler av landet er urimelig høy. Dette er en håndsrekning til de som har store bompengeutgifter, og kanskje må passere flere bommer hver dag.

Det er ikke alle som kan få hverdagen sin til å gå opp gjennom å alltid ta buss eller bane. Også Myksvoll erkjenner at belastningen begynner å bli stor da han skriver «bompengebelastninga i Bergen er blitt ganske stor, og det er forståeleg at mange er skeptiske til dei høge rekningane».

Selv Myksvoll må vel mene at smertegrensen går ett sted?

Myksvoll bekymrer seg for at man vil få en kraftig vekst i biltrafikken som følge av et fradag. Det tror ikke jeg. Jeg tror det store flertallet som bruker bilen i det daglige gjør det fordi de er nødt til det.

Myksvoll hiver seg også på dieselbølgen og dårlig luftkvalitet. De rødgrønne bestemte seg for i sin tid at diesel var sunnere enn gulrøtter og ville bidra til å få ned CO2-utslippene, mens diesel de siste årene nærmest har fått status som djevelens eget drivstoff. Sannheten ligger et sted i mellom.

Både bensin- og dieselmotorer har hatt en fantastisk utvikling de siste årene og utslippene fra en moderne forbrenningsmotor er noe helt annet enn hva det var for 10 og 20 år siden. Utslipp er det selvsagt, men å skremme med diesel i tide og utide blir for enkelt. Det sagt så skulle vi i Frp gjerne sluppet å innføre et skattefradag for bompenger. Helst skulle vi fjernet bommene.

Vi har imidlertid innsett at vi per nå dessverre ikke er store nok til å få fullt gjennomslag i denne saken. Vi er de eneste som mener dette, og med 15,2 prosents oppslutning i sist stortingsvalg er vi ikke store nok til å få fullt gjennomslag – kjøttvekten rår.

Jeg er likevel stolt over å få fått på plass flere punkter i den nye regjeringsplattformen som reduserer bompengebelastningen til folk flest. Jeg tror heller ikke at Bergen kommer til å stinke diesel som følge av det.