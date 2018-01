BT Junior må skrive mer nyansert om krig og Donald Trump.

Under overskriften «USA og Norge er gode venner» – med et hyggelig bilde av smilende Donald Trump og statsminister Erna Solberg (H) – presenteres en sak i BT Junior som sikkert er ment å virke enkel, lettfattelig og beroligende på unge lesere. Artikkelen er helt uten motforestillinger, og helt uten drøfting av viktige, alternative fakta.

I artikkelen blir USA-ekspert Hilmar Mjelde blant annet sitert på at «Norge og USA er gode venner og jobber bra i lag. Det er bra for oss i Norge».

Han nevner at Norge har kjøpt militærutstyr av USA, og USA kjøper fisk av Norge. «Dette er bra, for da er det noen som må gjøre jobben, forklarer Mjelde. Dermed kan flere som ikke har jobb, få jobb med å lage ting som USA kan kjøpe. – USA passer på oss, forklarer USA-eksperten. USA har mange flere soldater enn oss, og det betyr at hvis Norge kommer i krig får vi masse hjelp.»

Hvorfor bedriver BT Junior slik total ukritisk journalistikk rettet mot de yngste leserne?

De aller fleste barn og unge har fått med seg Trumps uhyre tvilsomme utførelse av presidentembetet. Barn og ungdommer kan både se og høre, med egne øyne og ører, at Trump er en latterlig, men også smart og farlig maktperson.

USA solgte våpen for 217 milliarder dollar i 2016. Dette salget ønsker Trump-administrasjonen å øke.

Dette er ikke noen lek: Det er fly ment for kamp og bombing, med død og ødeleggelse som følge.

Barn vil ha fred. De trenger ekte, kritisk journalistikk rundt slike saker. De trenger å se at langt fra alle voksne «eksperter» støtter opp om falsk sikkerhet i form av enorme mengder våpen og soldater.

De vet godt at våpen tar liv.

De trenger fredelige voksne å speile seg i, ikke krigshissende presidenter og lydige statsministre som lover hverandre kjøp og salg av enda mer våpen.