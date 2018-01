Kong Harald er en bra mann, men måtte han bli Norges siste konge.

Kongens nyttårstale var god, men det er en annen tale jeg har mer lyst til å høre.

Klokken 19.30 på nyttårsaften samlet hundretusener av nordmenn seg foran TV-apparatene sine. De skulle se kongen tale.

Nyttårstalen har lange tradisjoner, og hvert år er det knyttet høye forventninger til den. Også i 2017 var talen god. Men selv om det ikke var noe i veien med nyttårstalen, må jeg innrømme at det finnes en tale som jeg har enda mer lyst til å høre kongen holde.

Det er talen der kongen takker for tiden han fikk som landets overhode, og ønsker vår nyvalgte president lykke til med den symboltunge rollen som statsleder.

Nyttårstalens innhold var fint på mange måter, men det har likevel en bismak. Det var noe som føltes galt. Tiden har løpt fra kongehuset som institusjon. Det er rart at den eneste kvalifikasjonen til mannen som snakket til oss fra det gulldekorerte rommet, er at han ble født av de «riktige» foreldrene for snart 81 år siden.

Nå er det på tide at monarkiet skrotes. Ikke fordi kong Harald har gjort noe galt, men fordi monarki som styreform er utdatert og grunnleggende udemokratisk.

Styreformen strider i så stor grad mot de prinsippene vi bygger resten av samfunnet på, at det er til å bli flau av.

For det første er ikke kongen demokratisk valgt. Det å la makt og posisjoner gå i arv, er noe vi med god grunn har avskaffet på andre samfunnsområder.

Makt og posisjoner bør gå til den personen som er best skikket, og ikke til den personen som er født inn i «riktig» familie. Kongen er en representant for Norge og det norske folk.

Til å representere vårt demokratiske land er det på sin plass å ha en demokratisk valgt leder.

For det andre er det galt at ett individ er hevet over loven. I Grunnlovens paragraf fem står det at kongen er hellig og at han ikke kan lastes eller anklages for noe. En forutsetning for alle skikkelige demokratier, er en trygg og rettferdig rettsstat. I en slik rettsstat er likhet for loven et av de bærende prinsippene.

Et rettferdig rettssystem skal ikke forskjellsbehandle noen, og vi kan ikke akseptere at kongen er hevet over loven.

For det tredje har ikke kongen og hans familie de samme menneskerettighetene som oss andre. Et eksempel er at kongen ifølge Grunnlovens paragraf fire må vedkjenne seg den evangelisk-lutherske religionen.

Dette gjør kongen til den eneste i landet som står uten religionsfrihet.

Som monark står man heller ikke fritt til å velge politisk ståsted eller yrke. Menneskerettighetene er universelle og skal gjelde for alle. Vi hadde ikke akseptert at disse rettighetene ble fratatt noen andre borgere.

Vi kan gjerne samle oss foran TV-en på nyttårsaften også i fremtiden, men da håper jeg at taleren har fått sin posisjon på demokratisk vis. I det hele tatt er det svært vanskelig å forsvare den utdaterte og udemokratiske styreformen monarki.

Hvilken styreform Norge skal ha, er et prinsipielt spørsmål. Derfor bør det også avgjøres på prinsipielt grunnlag.

Kong Harald er en bra mann, men måtte han bli Norges siste konge.