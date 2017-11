I 2017 må vi dessverre fortsatt leve med upassende oppførsel fra både kvinner og menn på arrangementer. Men vi løser ingenting ved å la være å gå.

Jeg syns det er trist at stortingspolitiker Jette Christensen (Ap) finner det uforståelig at «kvinner gidder» gå på et arrangement som årsmiddagen til Bergen Næringsråd, der vi risikerer å oppleve motstand på grunn av vårt kjønn. Som politiker vil jeg tro Christensens rolle er å forsøke å gjøre noe med roten til dette som et samfunnsproblem, heller enn å uttale seg på vegne av kvinnene som var tilstede denne kvelden.

Les Jette Christensens innlegg om årsmiddagen til Bergen Næringsråd.

Selv har jeg vært til stede på Næringsrådets årsmiddager som møteplass gjennom de siste ti årene. Jeg har også oppfordret mine kvinnelige kolleger og samarbeidspartnere om å gjøre det samme. Jeg har observert et skifte fra en mannsdominert kultur, der tradisjonsrike sanger, mat og taler stod i fokus, side om side med maktposisjonering og sleivete kommentarer – til i dag: Kvelden innehar de samme tradisjonsbærende kvalitetene, men med en mye mer åpen og samhandlene tone.

Jette Christensen skrev at hun opplever disse årsmiddagene som ubehagelige og at hun er imponert over at kvinner gidder å gå.

I 2017, på veien mot et likestilt samfunn må vi (dessverre) fortsatt leve med upassende oppførsel fra enkelte, både kvinner og menn, unge som gamle, i ulike anledninger. Men vi løser ikke noe ved å unngå å gå ut i verden på grunn av faren for at noe ubehagelig kan skje.

Over de siste ti årene har verden endret seg radikalt. Jeg ønsker å være med å påvirke og endre verden også de kommende år. Og med den største selvfølgelighet skal jeg delta på de møteplasser jeg selv ønsker. Årsmiddagen til Næringsrådet er en av dem.