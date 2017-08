Marsteintredet og Orre er mest opptatt av å sverte.

Leif Marsteintredet og Aslak Orre seiler under falskt flagg og driver ideologisk propaganda i BT 9. august. Både jeg personlig og Latin-Amerikagruppen har til stadighet påpekt ting vi mener er kritikkverdige med regimet i Venezuela: dårlig økonomisk styring, korrupsjon, og til tider overdrevet maktbruk. Men i motsetning til Marsteinstredet og Orre setter vi disse ting i kontekst med det maktspillet som utspiller seg mellom forskjellige interessegrupper og de større geopolitiske forholdene.

Ved å unnlate å ta med elementer som den langvarige økonomiske krigen, sabotasje av infrastruktur, den ekstreme voldsbruken fra opposisjonen, USAs konstante destabiliseringspolitikk og forsøk på regimeskift, ender vi opp med en ubrukelig eventyrfortelling. Under de «fredelige demonstrasjoner» som begynt i mars i år, er over hundre mennesker drept, flere av dem av opposisjonen.

Marsteintredet og Orre skriver at jeg er imot ideen om «at partene i konflikten burde ha dialog på nøytral grunn». Dette har jeg aldri sagt, men kanskje de kan forklare hvem det var som trakk seg fra dialogen som var satt i gang av Vatikanet med pavens utsending og tidligere presidenter fra Spania, Dominikanske Republikk og Panama i fjor? Det var opposisjons koalisjon MUD, som aldri har vært interessert i dialog, kun regimeskifte.

Mest sjokkerende er det at Marsteintredet og Orre kritiserer Latin-Amerikagruppene for å støtte urfolksorganisasjoner i Chiapas, Mexico. Folkegrupper som har blitt utsatt for massakre og undertrykking av et av regimene i Latin-Amerika som er kjent for å bryte flest menneskerettigheter. Graden av overgrep fra meksikanske myndigheter mot urfolk, studenter, arbeidere og journalister får det som skjer i Venezuela til å blekne.

Det virker som om Marsteintredet og Orre er mer opptatt av å sverte en av Norges mest aktive solidaritetsorganisasjoner enn å bidra til en seriøs debatt om medias rolle som opinionsbygger. Den lettvinte harseleringen de driver med høres mer ut som McCarthyansk kaldkrigsretorikk enn akademisk eksellense.