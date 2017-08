Plutselig sto jeg der med en plastpose i hånden, uten at noen hadde spurt.

Forslaget om avgift på plastposer ble skrinlagt for to år siden, men det betyr ikke at det er OK å ta imot plastposer til hver minste ting. Jeg var innom en klesbutikk og plukket med meg et plagg, men var ikke helt oppmerksom i kassen. Plutselig sto jeg der med en plastpose i hånden. Ingen spurte om jeg ville ha pose, og ingen tok betalt for posen.

Et par uker tidligere var scenen den samme på en større sportsbutikk i Tyskland. Her var det ikke snakk om pose. Ville jeg ha pose, måtte jeg spørre og betale for den. Det samme gjaldt i matbutikker både i Tyskland og Danmark. På danske Fakta (Coop-butikk) måtte jeg ut med DKK 2,75 for en plastpose, matvarekjeden TeGut i Tyskland har ikke plastposer, bare papirposer, og Rossman tilbyr plastposer i ulike kvaliteter. Ingen steder ble det levert ut poser uten å spørre først og alle tok betalt, også apoteket.

Jeg kunne og burde takket nei til posen på klesbutikken i Bergen. Jeg trengte den ikke. I norske matvarebutikker er de flinke til å spørre om kunden vil ha pose, men det er min erfaring at de fleste andre butikker deler ut poser ubedt.

Hvis både kunder og butikkansatte er seg bevisst plastposebruken, kan vi alle bidra til at plastbruken går ned. Vi kan alle betale litt mer for posene, når vi har glemt bærenettet. En femmer for hver pose vil gjøre underverker for hukommelsen og plastposebruken. Handelsstanden må gjerne ta initiativet selv og skaffe seg miljøalibi i samme slengen. Da trenger vi kanskje verken avgift eller forbud. Hvis politikerne tar seg av de store linjene i miljøpolitikken, kan vi andre bruke vår sunne fornuft og forbrukermakt og få ned plastposebruken i Norge.