Listhaug vil forby hva det måtte være, bare det de gjelder «de andre» og ikke «oss».

Listhaug er i valgkampmodus og henvender seg til sin kjernegruppe av Frp-velgere som tradisjonelt er veldig opptatt av ukultur hos dem som ikke er som «oss». Straffes skal de også. Denne gangen vil hun forby hijab i barneskolen. Forbud og straff er god retorikk i valgfrihetens og fremskrittets parti. Det er merkelig at en politiker som vil stoppe redningsbåtene i Middelhavet, plutselig føler en så rørende omsorg for disse hodevarme småjentene.

Listhaug vil forby hijab i barneskolen som etter sigende skal dekke til hår som kan være fristende for menn. Dette er seksualisering av mindreårige, sier hun. Dyptpløyende antropologi dette, men hun har da fått litt hjelp av Aps Hadia Tajik som også har tatt til orde for forbudet tidligere. Om deres analyse medfører riktighet, må vi vel også se på alle de etnisk norske småjentene helt ned i fem – seksårsalderen som har bikinioverdel. Jeg ber om hjelp fra de to omtalte til en analyse av denne nordeuropeiske kulturen. Selv ser jeg dette i lys av kompleks kulturell og psykologisk atferd i et kjønnsidentitetsperspektiv.

Kanskje er det bare slik at her i Norge drikker vi brennevin, spiser svinekjøtt og har BH-er på små barn, noe som straks bør legges inn i integreringspensumet for dem som måtte slippe inn i vårt land.