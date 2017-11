Dere må bidra til at det blir attraktivt igjen.

Konflikten mellom Legeforeningen og arbeidsgiverforeningen Spekter skyldes et ønske om ensidig styring fra arbeidsgiversiden, med full kontroll over legenes arbeidstid. De kaller det sin «styringsrett». Legeforeningen har derfor måttet kjempe på vegne av alle fagforeninger for retten til å kollektivt fronte medlemmenes interesser.

Denne uken kom dommen fra Arbeidsretten. Legeforeningen og Akademikerne vant frem med sitt syn. Verken arbeidsgiver eller staten kan overkjøre arbeidstakernes rettigheter i spørsmålet om arbeidstid utover arbeidsmiljølovens rammer.

Spekter har raljert over legenes krav om kontroll over omfattende arbeidstidsunntak. I Rikslønnsnemnda kalte de det «propaganda». I Arbeidsretten fremstilte de søksmålet som grunnløst og krevde til og med å få dekket sine saksomkostninger, noe som er helt uvanlig i slike saker.

Spekter har gjennom dommen fått klar beskjed om å skjerpe seg. De kan ikke lenger fortsette sin hensynsløse arbeidslivspolitikk. Jubelen var stor da utfallet kom, fordi den viser at vi som fremtidens arbeidstakere har noe vi skal ha sagt. Vi skal ha reell medbestemmelse.

For meg som er nær slutten av studiet og skal ut i arbeidslivet de neste 40 årene, er dette avgjørende for hvordan min fremtid som lege blir. Jeg har det siste året levd med bekymring for hvordan det vil være å jobbe som sykehuslege. Med uro for at rovdrift på ansatte effektiviserer vekk de verdifulle mellommenneskelige møtene med pasientene. For det er de gode pasientmøtene som er den virkelige verdien i helsetjenesten.

Nå har situasjonen snudd, men fremdeles er det mye opp til Spekter hva som skjer videre. Det er på høy tid at Spekter går noen runder med seg selv og finner ut hvilke grunnverdier og holdninger deres arbeidsgiverpolitikk skal være tuftet på. De må erkjenne at arbeidet deres så langt har skapt splittelse, konflikt og ressursbruk som ingen egentlig er tjent med. Mer splid mellom legene og arbeidsgiver vil til syvende og sist ramme pasientene. Det må vi unngå.

Sykehusene ønsker å rekruttere engasjerte og dyktige leger. Men tilbakemeldingene jeg får, tyder på at Spekters fremferd de siste årene har fått mange studenter og unge leger til å revurdere en karriere som sykehuslege. Det burde uroe Spekter og de regionale helseforetakene. Nå må de sørge for at sykehusene igjen fremstår som attraktive arbeidsplasser.

Fremover må vi se en helt annen oppførsel fra arbeidsgiver. Det er nødvendig for at sykehusene skal gjenvinne sitt renommé som et godt sted å arbeide. Spekter må vise reell vilje til å lytte til arbeidstakerne sine. Medbestemmelse må kjennetegne sykehusene. Det er avgjørende for å bevare en sterk offentlige helsetjeneste til det beste for pasientene.

Jeg vil at min fremtidige arbeidsgiver skal ta sine ansatte på alvor. Jeg er spent på hva Spekter vil gjøre for å overbevise meg om å velge en sykehuskarriere i fremtiden.