Jeg har sett utøvelse av rumpeklask og grov nedsettende språkbruk. Jeg har ikke alltid stått opp mot det, jeg fulgte en guttekodeks.

En kald høstkveld i oktober eksploderte sosiale medier. Nå hagler det med historier om krenkende og upassende atferd, noen grovere enn andre. Et fokus er satt, «MeToo» er skapt, og millioner av mennesker deler sine historier.

Det er lett å dra frem kontrastfargene i debatten om uønsket atferd, man har dem som oppfører seg, og man har det som ikke gjør det. Det er en forenkling av problematikken, det er en ansvarsfraskrivelse. Vi har alle et ansvar for å irettesette uønsket atferd.

Det er lett å stemple drøye samtaler med grovt innhold som en sjargong oss gutter imellom, og vi ler av at kompisen vår smekker en «kjerring» på rumpa. Vi aksepterer det. Vi aksepterer respektløs prat, nedsettende atferd og tilnærmelser. Er det egentlig greit å skape sosial aksept for å kalle andre for «kjerring», «fitte» eller «hore»? Er det ord som skaper gode vekstvilkår for respekt?

Det er lett å avfeie det som noe ufarlig. Det er ikke slik at man bare skal agere når man bevitner situasjoner som kvalifiserer til overgrep. Vi har et ansvar for å ta vare på hverandre, og det er ikke jentene som skal passes på, det er guttene.

Vi må gripe inn når kompisen vår gjør noe som ikke er greit. Å identifisere kroppsspråket til noen som blir utsatt for noe de ikke liker er ikke særlig vanskelig. Du burde vurdere å gripe inn, kanskje mest av alt du som står i bakgrunnen. Du som ler og du skaper indirekte aksept for et en handling som du vet egentlig ikke er innenfor.

Å akseptere en upassende atferd som helt klart kan være i grenseland, er en farlig bjørnetjeneste. Atferd som er av en seksualisert eller respektløs karakter er noe vi ikke må skape sosial aksept for innad i guttegjengen. Det er nettopp det som er så farlig.

De sosiale mekanismene er effektive. Den interne justisen er ofte mye mer preventiv enn den eksterne. Hva da når en av gutta dine har begått en handling som er langt over streken? Er du uten ansvar da? Det er viktig å kjenne litt på den indre samvittigheten, ville du gjort den handlingen selv? I så fall trenger du ikke flere tankesekvenser, da vet du hva du må gjøre. Faresignalene burde ikke trenge å måtte lyse rødt for at du skal vite når du burde handle.

Vi er nødt å mobilisere en større sosial sanksjoneringskraft. Vi må skape et sosialt sikkerhetsnett, det er vårt felles ansvar å skape grobunn for gode verdier og å stoppe respektløs sjargong og uønsket atferd.

Det er også et danningsansvar hos skolene. Det er altfor lite fokus på sosialkompetanse og god seksualundervisning. Utdanningssektoren burde ta selvkritikk for at de ikke klarer å utøve sin dannende rolle godt nok. Hver dag opplever elever krenkende atferd i skolegården, og det er en atferd skolene må gripe mer tak i, og det burde vært gjort flere primærtiltak.

Jeg har sett utøvelse av rumpeklask, åpning av BH-låser, og grov nedsettende språkbruk i skolen. Jeg har ikke alltid stått opp mot det, jeg fulgte bare en guttekodeks, vi ufarliggjorde det alle sammen. Dette var en skolehverdag jeg vokste opp med, kjenner du deg igjen?

Det er ikke utopi å tro på en bedre verden, men det er utopi å tro at endringen vil komme av seg selv. Alle må ta ansvar for å bekjempe krenkende atferd, og særlig oss gutter må bli mer kritiske til hva vi velger å akseptere av atferd. Har vi ikke alle opplevd å bivåne situasjoner som har gått altfor langt?