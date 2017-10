Dersom eg var 12 år i dag, kunne eg tenkt meg ein kvardag der alt skulearbeidet var gjort når eg gjekk heim frå skulen.

Den seinare tida har det igjen vore fleire innlegg om lekser i BT og andre stader. Eg er no pensjonist. I over 40 år arbeidde eg, først som lærar og rektor, seinare i andre stillingar som også gjorde at eg kunne følgja med utviklinga i skulen.

Sjølv gjekk eg på skulen i 1950-åra, annakvar dag på skulen og annakvar dag var eg heime. Me hadde lekser som me gjorde på fridagen. Då eg var 12 år, gjekk eg på skulen i 18 timar. Kanskje brukte eg sju timar for veka på leksene. Resten av tida brukte eg på leik og arbeid på garden.

Dersom eg hadde vore 12 år i dag, ville eg gått på skulen i 30 timar. Eg hadde vore heime i tretida. Foreldra mine kjem frå arbeid i fire-femtida. Så er det lekser og middag. Ofte må eg ha hjelp av mor eller far, men dei er trøytte og har det travelt med middagen og andre ting. Leksene vert gjort litt halvveges, og så blir det vel kjeft på skulen då. Så er klokka seks. Dersom eg gjer slik alle seier, går eg på trening eller på ein annan fritidsaktivitet. Eg er heime i åttetida. Innimellom alt dette held eg meg oppdatert på mobil og data. Mange gonger har eg ikkje tid til trening. Veka mi er tettpakka. 40–45 timar til skule og lekser, trening, mobil, og så er veka gått. Det er eit stressande liv.

Barna i dag har ein særdeles rotete og einsidig dag. Dei sit mykje, er mottakarar av det andre seier eller har skrive, og dei er lite aktive sjølve. Lekser oppi alt dette fører ofte til negative opplevingar. Barnet føler at det kjem i konflikt med skulen, for dei klarer ikkje alltid leksene. Dei kjem i konflikt med foreldra, for dei er trøytte og har det travelt. Ofte har barnet lyst til å gjera heilt andre ting etter seks timar på skulebenken.

Dersom eg var 12 år i dag, kunne eg mykje heller tenkt meg ein kvardag der alt skulearbeidet var gjort når eg gjekk heim frå skulen.