Det er virkelig på tide med en mer aktiv dyrepolitikk i Bergen!

Vi gleder oss over at byrådet vil fokusere på tiltak for hjemløse katter, samtidig som vi undrer oss over at byrådets plan for dyrevelferd ikke går lenger. Det eneste konkrete lokale tiltaket i planen er en prisverdig kampanje for sterilisering og kastrering av katter. Den støtter vi, men vi mener også at om kattene og andre dyr skal få nødvendig hjelp, må tilskuddene til byens dyrevernsorganisasjoner økes betraktelig. Støtten fra det offentlige har vært meget begrenset, og når i tillegg regjeringen vil kutte i dyrevern, øker behovet for kommunal støtte.

Det mest interessante i byrådens svar er egentlig det hun ikke nevner, ikke minst at hun ikke svarer på kritikken av at byrådet ikke følger opp vedtaket i bystyret om dyrevennlige innkjøp. Bergen kommune kjøper inn store mengder varer, og ved å stille noen krav basert på hensyn til dyrevelferd, kan vi bruke forbrukermakten til beste for dyrene. Et enstemmig bystyre ba om at innkjøp skulle inn i dyreplanen, uten at byrådet har tatt hensyn til det.

Vi kritiserte også byråden for at planen kun skulle ut på høring til noen få organisasjoner. I et skriftlig spørsmål til byråden etterlyste vi inkludering av en rekke organisasjoner, som byråden heldigvis har svart at skal få delta på høringen. Håpet er dermed at vi kan få en bedre og bredere plan med flere tiltak når bystyret får den til behandling. Det er virkelig på tide med en mer aktiv dyrepolitikk i Bergen!