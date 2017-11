I Noreg har vi framleis folk som kan sy bunadar, renne ein vev, reparere verneverdige bygningar og bruke handverkstøy. Regjeringa legg opp til at det ikkje skal vera slik i framtida.

Kan regjeringa renne framtidas vev?

I Noreg har vi framleis folk som kan sy bunadar, renne ein vev, reparere verneverdige bygningar og bruke handverkstøy. Vi er heldige og privilegerte som har titusenvis av menneske som brukar fritida si på å formidle tradisjonar, spreie kunnskap og lære bort praktiske ferdigheiter som har eksistert i hundrevis av år. Regjeringa legg derimot opp til at det ikkje skal vera slik i framtida.

Kvar veke har du rundt om i landet mogelegheit til delta på kurs i emne som plantefarging, spinning på handtein, smiding, treskolaging, eller du kan sende barnet ditt på kurs i å bli trygg på bruken av strikkepinnar, symaskin og spikkekniv. Slike kurs skjer gjerne i regi av små eller store lokale frivillige organisasjonar, som Norges Husflidslag. Opplæring i det frivillige er berre eitt eksempel på kva som vil rammast hardt om Regjeringas forslag til statsbudsjett går gjennom.

Opplæringstilskotet frå Studieforbundet er, saman med deltakaravgift, ein del av dugnaden som gjer kursa mogelege å gjennomføre. Tilskotet bidreg til å gjere tilbodet føreseieleg og til å kunne sikre kvalitet i opplæringa. Med deltakaravgift i botnen og vaksenopplæringsmidlane på toppen, har laga noko sikker grunnfinansiering som gjer det mogeleg å satse litt breiare og sikre eit større mangfald i fag og emne.

Vårt studieforbund, Studieforbundet kultur og tradisjon, har medlemmar som driv med teater, kor, språk, dans, handverk, kystkultur, slektsforsking og mykje meir. Dei har til felles at dei har greidd å skape ein kultur for inkludering, rekruttering og vidareføring av kunnskap, kompetanse og kulturarv, tilgjengeleg for folk i alle aldrar, frå alle lag i samfunnet. Opplæringa kostar ikkje fletta korkje for samfunnet eller enkeltdeltakaren.

Organisasjonane får gjort mykje for mange med bruk av lite. Opplæringa er ikkje «hobby og kos». Husflidslaga er ein viktig arena for læring, og kursa er viktige bidrag for å ta vare på kulturarven vår. Dette er systematisk opplæring med høg kvalitet innan immateriell kulturarv, overlevert og utvikla gjennom mange generasjonar. I første omgang taklar sikkert det frivillige kutta. Dei er allereie vande med å få mykje ut av lite, og løyser det kanskje med å ha eit par færre kurs i året, dei får ein kurslærar eller to ekstra til å stille opp gratis, eller ber deltakarane kjøpe inn alt av spesialutstyr sjølve. Spørsmålet er heller kor mykje vi kan spare før vi sparar oss til fant? Eller når kjem vi til punktet der vi ikkje lenger har nokon som kan formidle handverket?

Husflidslaga har kurs som går i overskot, i underskot og kurs som går akkurat rundt. Kurs som går med underskot, er kurs med få deltakarar, i gamle, lite kjente, gjerne raudlista teknikkar – smale kurs, om vi kan seie det. Dette er eldgamle, gøymde og utdøyande teknikkar og kunnskap få personar kan. Husflidslaga forvaltar, tek vare på og sørgjer for å halde liv i desse teknikkane. Med enda strammare økonomi, er det desse kursa som står i fare for å ryke først. Husflidslaga blir tvungne til å prioritere kurs for ei større interessegruppe, der deltakaravgifta blir ein større del. Dette er gjerne da teknikkar som er betre kjende og meir i bruk.

KrF og Venstre lyttar til det frivillige, og har reversert dette kuttet i forslaga til statsbudsjett. Når skal Høgre og Frp få opp auga for verdien av kunnskapen medlemmane våre sit på? Ein kunnskapsminister som snakkar opp verdien av dei praktiske faga, er ikkje mykje truverdig når han år etter år står inne for budsjett som undergrev dei personane og miljøa som allereie gjer ein innsats for å ta vare på dei same ferdigheitene.

Kven vil kunne lagge om femti år? Kven kan smi knivblad, kaste kniplingar eller binde kiper dersom ingen lenger sit med denne kunnskapen og kan lære bort?