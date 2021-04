Unødvendig å latterliggjøre bilistene

Vi er ubeskrivelig lei av bedrevitere.

Vi kan ikke piske og håne enkelte for fremkomstmidlene de brukte, når ikke andre alternativer er tilgjengelige, skriver innsenderne. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Tore Landmark og Christian Rolland Bystyrerepresentanter Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB)

Nils Øyvind Hansen og Terje Oseberg Askeland skriver i BT 12. april at bilkjøringen er et av de største miljøproblemene, og at vi ikke kan fortsette som før.

Men vi fortsetter faktisk ikke som «før». Vi er usikre hvorvidt skribentene har fått med seg endringene i den samlede bilparken. Bergen har nemlig passert 20 prosent elbil-andel for en stund siden.

Det er lett å være bilfiendtlig når en selv bor i gangavstand til sentrale knutepunkter og kan spasere med podkast i ørene til nærmeste butikk eller idrettshall. Slik er ikke hverdagen for de fleste, og vi er ubeskrivelig lei av at folk som har sitt liv koordinert i 10-minutters geografier, skal legge føringer på resten, eller peke en bedrevitende finger på alle som av ulike årsaker må bosette seg kjøreavstander unna.

Dersom bilbruk skulle øke i fremtiden, tyder det på at alternativene til bilbruk ikke er tilfredsstillende nok.

Om 50 år vil alle synes det var rart å bli transportert i to tonn stål, skriver de. Vi tror det vil fremstå mer rart at vi som samfunn holdt på med å piske og håne enkelte for fremkomstmidlene de brukte, når ikke andre alternativer var tilgjengelige.

Vi tør å påstå at de fleste ville droppet de to tonnene med stål, dersom det faktisk hadde vært en annen behagelig måte å komme seg rundt på. Eller ser Hansen og Askeland for seg å sykle sine barn til Vossacup?

Tore Landmark og Christian Rolland fra Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) Foto: Privat

Å kritisere besøkende til Åsane Arena og Vestlandshallen som kommer langveisfra, er som å være sint for at bier trekkes mot blomstene. Folk som har lyst å benytte seg av idrettstilbud, har ikke ansvar for at bolig- og skoleområde ble planlagt tett på Åsane Arena. Det går faktisk ikke an å klandre befolkningen i eksempelvis Arna eller Alver, for at deres bydeler ikke har tilsvarende idretts- og fritidstilbud.

At velstående og næringslivstopper har sans for trafikkbegrensende tiltak, er ikke overraskende, dere har ikke problemer med å betale bompenger. Men ikke ta på dere rakrygget ære for at dere snakker representativt på vegne av bergensere som er avhengig av to tonn av stål for å få hverdagen sin til å gå rundt.

Det er lett å stå på taket når vannet stiger og peke ned på alle som drukner. Hansen og Askeland gjør dette galant ved å slå «fattige alenemødre» i magen. Antall lavinntektsfamilier under fattigdomsgrensen har faktisk økt i Bergen siste året, og det bør absolutt ikke ignoreres.

Selvfølgelig har bergensere omtanke for sine omgivelser, nå har vi hatt noen gode år på å utvikle en felles miljøsamvittighet. Denne utviklingen har nok gått mye raskere enn samferdsel og infrastruktur, og vi er sikre på at mange i dag kjører med dårlig samvittighet – selv om de ikke har annet valg.

Kunnskap er ikke alt, den praktiske tilretteleggingen må også være til stede. All honnør til miljøbevisste politikere, så lenge den bevisstheten ikke straffer den enkelte for å være avhengig av å transportere fremtidens befolkning dit kollektivforbindelser ikke strekker til.