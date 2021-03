Å håpe på «snille» mutasjoner er en farlig vei å gå

Det finnes ikke mange eksempler på at smittsomme mikrober har blitt mindre virulente over tid.

For et vellykket virus er det viktig å kunne formere og spre seg ved smitte mest mulig effektivt. Alle virus muterer, men det er usikkert om det betyr at det blir mer eller mindre farlig. Illustrasjon: Shutterstock/NTB

Audun Helge Nerland Professor, Klinisk institutt 2, UiB

I et innlegg i BT 10. mars bruker forfatteren evolusjonsprosessen i sin argumentasjon mot nedstengning av samfunnet for å hindre koronasmitte.

Jeg er enig i at det er både interessant og viktig å se på slike virusepidemier i lys av evolusjonen, men jeg er uenig i forfatterens resonnement og konklusjoner.

Halvor Næss har rett når han skriver at for et vellykket virus er det viktig å kunne formere og spre seg ved smitte mest mulig effektivt. Men i innlegget hevder han at evolusjonen fungerer slik at de mutantene som medføre minst sykdom og død, vil være de som smitter mest effektivt. Og at virus dermed har en tendens til å bli mindre virulent (evnen til å forårsake sykdom) med tiden.

Dessverre er nok ikke dette alltid tilfelle, og det er liten grunn til å tro at dette vil skje med koronaviruset SARS-CoV-2 – i hvert fall ikke i løpet av noen få år.

Professor Audun Helge Nerland er tilknyttet klinisk institutt ved UiB. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Hvorvidt det er en fordel eller ulempe for en smittsom mikrobe å forårsake alvorlig sykdom og død, vil i høyeste grad være avhengig av «tilgjengeligheten» på vertsorganismer (den organismen mikroben formerer seg i). Hvis det er snakk om et virus som har en sjelden einstøing av en dyphavsfisk som vertsorganisme, så vil det selvsagt være en ulempe at fisken dør. Men hvis det derimot er mange nok vertsorganismer tilgjengelig, så vil det ikke være noen ulempe å forårsake død.

Faktisk er det tvert imot ofte slik at alvorlig sykdom vil medføre at et større antall mikrober blir skilt ut fra den syke organismen, og dermed medføre mer effektiv smitte.

Det er først når antallet vertsorganismer blir betydelig redusert at høy virulens vil være en ulempe – og vi er langt fra den situasjonen når det gjelder covid-19. Dødeligheten er ikke så høy at den påvirker størrelsen av menneskepopulasjonen i verden – selv om det kanskje ville kunne ha gått i den retningen dersom man slapp smitten helt fri.

Det finnes faktisk ikke mange eksempler på at smittsomme mikrober har blitt mindre virulente over tid. Alt tyder på at tuberkulose er omtrent like farlig nå som den var for hundrevis av år siden. Poliomyelitt og gulfeber er like farlig som tidligere for personer som ikke er vaksinert.

I den grad man har observert at infeksjonssykdommer er blitt mindre farlige, så er ikke dette forårsaket av at viruset i seg selv har blitt mindre virulent, men heller av at befolkningen har blitt mindre mottakelig for infeksjonen på grunn av vaksinering og en bedre generell helsetilstand.

Vi bør holde smitten så lav som mulig inntil de fleste av oss er vaksinert, skriver Nerland. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Å slippe smitten fri og deretter vente på at de lavvirulente mutasjonene skal sørge for at befolkningen blir immun vil derfor være en farlig vei å gå. Den beste strategien vil heller være et omfattende vaksineringsprogram. Vi må huske at det var ved bruk av effektive vaksiner at man klarte å utrydde koppeviruset i verden.

Det er imidlertid en liten fare for vaksinering vil kunne gi en seleksjon som i verste fall kan medføre at det utvikles virusmutanter som i mindre grad vil bli påvirket av vaksinen – noe vi absolutt ikke ønsker!

Men da er det sånn at jo større antall virus som finnes ute blant folk, jo større sannsynlighet er det for at noen disse virusene kan mutere og få nettopp slike egenskaper.

Derfor er det fortsatt like viktig at vi holder ut med strenge tiltak for å holde smitten så lav som mulig inntil de fleste av oss er vaksinert – slik at vi kan åpne opp samfunnet igjen.