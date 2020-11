Skal vi ha en levende by etter korona, må vi handle nå

Butikkene i Bergen sentrum blør, og folk mister jobben. Derfor er det ikke likegyldig hvor du handler julegavene.

Å handle i utenlandske nettbutikker er attraktivt, men ikke særlig bærekraftig, mener Marit Warncke. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Marit Warncke Administrerende direktør, Bergen Næringsråd

Vi begynner å bli lei av å sitte med nesen inn i en skjerm. Lei av restriksjoner og isolasjon. Av å ikke kunne treffe familie, venner og kollegaer. Høre latteren i kontorlokaler, høylytte diskusjoner og fysisk fellesskap.

Vi drømmer oss bort til planlagte reiser, til lysene og luktene fra julemarkedet. Til forventningsfulle barn i pepperkakebyen. Til julebord og lystige vennelag. Vi henger opp lys i vinduer og gater og hjerter på husveggene i håp og drømmer om at vi igjen skal kunne oppleve alt vi i denne tiden for et år siden tok som en selvfølge.

Og vi drømmer om en levende by fylt med mennesker, kultur, opplevelser og handel. Restauranter, utesteder hoteller stenges delvis og helt ned.

Butikkansatte i sentrumsbutikkene opplever enkelte dager ikke et eneste slag på kassen. Mennesker mister jobbene sine og bekymrer seg for fremtiden. Eiere teller fortvilet over sine siste kroner, ser røde tall blinker, skiver ut permitteringer og oppsigelser mens de søker på kompensasjonsordninger som et siste håp.

Utenlandske nettbutikker og kjøpesentrene er i ferd med å ta over for sentrumshandelen. Om du ønsker et levende sentrum, som her på Torgallmenningen, må du handle lokalt, skriver innsenderen. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Vi er blitt heldigitale i denne tiden. Netthandelen eksploderer, og tilbudene er mange. Her blir billige varer sendt fra Asia og USA, samlet i store varelagre i Europa, sendt fraktfritt hjem til oss med enkel og gratis returmulighet.

Klart dette er attraktivt, men ikke særlig bærekraftig.

Allerede i 2018 handlet vi for mer enn 18 milliarder kroner i utenlandske nettbutikker. Og økningen i netthandelen under pandemien har skutt rett til værs. Vår siste medlemsundersøkelse blant alle næringsforeningene i Vestland fylke viser at 52 prosent planlegger julehandelen på nett.

Nå står juleforberedelsene for døren, og til tross for restriksjoner under pandemien forventes julehandelen å bli rekordhøy. Men lokal sentrumshandel blør, og all annen publikumsrettet aktivitet har nærmest stoppet opp grunnet restriksjoner.

Tall fra Bergen Sentrum viste at butikkene i sentrum allerede første halvår hadde et fall på nær tolv prosent, mens de bilbaserte kjøpesentrene utenfor byen hadde en tilsvarende økning på ni prosent.

Nye restriksjoner med hjemmekontor, og anbefalinger om å unngå kollektivtransport, gir grunn til å anta at avstanden mellom sentrum og de store kjøpesentrene rundt byen har økt dramatisk.

Som forbrukere velger de fleste av oss naturlig nok billigst og enklest. Men i denne tiden vi er inne i nå, er det mitt håp at flere vil tenke og handle litt annerledes i år.

De aller fleste butikkene og restaurantene våre kan besørge hjemlevering. Det finnes en rekke gode leveringstjenester. Mange av dem har også netthandel, hjemmesider med bilder av varene og gir mer enn gjerne råd på telefon.

Og hva med å gi opplevelser vi kan dele og glede oss til når vi igjen kan være sammen? Kulturscener og konsertarrangører kan besørge gavekort til fremtidige arrangementer og forestillinger. Hva med å gi småbarnsforeldre et gavekort på en hotellovernatting der du samtidig tilbyr deg selv som barnevakt?

Skal drømmen om et levende sentrum oppfylles når vi igjen kan bevege oss fritt, må vi handle nå, og vi må handle lokalt.