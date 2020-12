Fritt skuleval er ein trugsel mot fellesskulen

Karakterbasert opptak i vidaregåande er ei bjørneteneste mot alle elevar.

Roar Ulvestad meiner regjeringa sitt pålegg om karakterbasert inntak i alle fylke er uheldig både for dei med høgt og lågt karaktersnitt frå ungdomsskulen. Foto: Tuva Wallem Skare (arkiv)

Roar Ulvestad Lektor i norsk og hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet Bergen

Det som i ettertid har blitt kalla «Malkenes-saken», har fått mange konsekvensar for norsk utdanningspolitikk. Simon Malkenes har både i tale og skrift vore kanskje den sterkaste og mest kritiske skulestemma i skule-Norge over fleire år. Alt kulminerte då han på Dagsnytt 18 fortalde korleis ein vanleg time på ein vidaregåande skule i Oslo aust kan te seg.

Han fekk kritikk for å utlevere elevar, men og ros for å tematisere det som ein trygt kan kalle segregerte skular i Oslo. Det har i sin tur problematisert opptaksordninga til vidaregåande skular, som i dag stort sett er karakterbasert, slik at det som av regjeringa vert kalla «fritt opptak», i røynda er fritt berre for dei om lag 15 prosent av dei høgst presterande elevane som får førstevalet sitt.

Gode karakterar må til for å komme inn på Amalie Skram vidaregåande skule i Bergen. «Det gagnar verken dei med lågt eller høgt karaktersnitt at vi får «super-skular» der majoriteten er jenter med karaktersnitt nærare seks enn fem», skriv innsendar. Foto: Elias Dahlen (arkiv)

At innsats fører til karakterar, og karakterar gjev deg valfridom, er eit tilforlateleg reknestykke. Det er likevel ikkje sånn at grunnskulen maktar å sosialt utjamne i ein sånn grad at det er like lett for alle elevar å gjere sitt beste til utløpet av 10. klasse.

Sosial reproduksjon og lengda på foreldra sine bokhyller er faktorar med stor makt, slik at med eit reint poengbasert opptak til vidaregåande får vi ei sosial klyngjedanning på vidaregåande. Det bryt med mangfaldet og fellesskuleprinsippet vi har i grunnskulen.

Det gagnar verken dei med lågt eller høgt karaktersnitt at vi får «super-skular» der majoriteten er jenter med karaktersnitt nærare seks enn fem, og at vi får skular med elevar med lågt karaktersnitt. Dei med høge karakterar vil profittere både fagleg og sosialt på å vere i lag med elevar som ikkje er prikklike dei sjølve. Og dei med låge karakterar vil ha noko å strekke seg mot, om dei er i klasser med mangfald og kultur for læring.

Med karakterbasert opptak får vi langt på veg homogene grupper som få, om nokon, elevar profitterer på. Eg vil tøye det so langt at eg meiner at fellesskuleprinsippet ikkje gjeld i vidaregåande, og at eit reint karakterbasert opptak er ei bjørneteneste mot alle elevar.

Eit reint poengbasert opptak til vidaregåande gjev faktorar som sosial reproduksjon og lengda på foreldra sine bokhyller for stor makt, meiner innsendaren. Foto: Ingar Storfjell

I kjølvatnet av Malkenes-saka er det fleire og fleire som har teke til å setje spørsmålsteikn ved poengbasert opptak til vidaregåande, og meir og meir nyansar og sakkunnskap har kome til i debatten. By og bygd har kanskje ulike kontekstar for kva som er rett opptaksmodell, slik at lokal dømmekraft kanskje er viktigare enn eitt sentralt vedteke prinsipp for alle.

Det siste året har det blitt ei oppmjuking, og fleire fylkeskommunar har teke til å sjå på kva som er det beste akkurat for eins eige fylke. Då er det at regjeringa kjem trampande inn i lokalet, føyser debatten til side og seier at det blir «fritt» skuleval for alle.

Konkurranse blir dermed på vulgærkapitalistisk vis køyrt fram som det som skal ordne det meste. I det selskapet er ideen om fellesskulen og like vilkår for alle sett til side på ein udemokratisk og rå måte. Maktbruk utan gode argument er overkøyring.

Det blir rikeleg nok konkurranse når elevane er ferdige på vidaregåande, og med eit kunnskapsbasert og gjennomtenkt opptakssystem til vidaregåande, kan vi få til klassesammensettingar som gjer elevane optimalt rusta til køyret i høgare utdanning.

Reint karakterbasert opptak er sannsynlegvis ikkje vegen.

