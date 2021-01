Frp snur ryggen til partiets islamkritiske ryggrad

Njåstad gjør et hjelpeløst forsøk på å vinne velgere.

Tidligere Frp-medlem William Steffensen (til v.) og tidligere leder i Bergen Frp, Petter Eltvik, svarer på Helge Andre Njåstads innlegg om Frp. Eltvik var leder i lokallaget i 2016–17. Foto: Rune Sævig/Eirik Brekke (arkiv)

Petter Eltvik Tidligere leder av Bergen Frp

William Steffensen Tidligere medlem av Bergen Frp

«Norge trenger mer toleranse», hevder Helge André Njåstad i BT onsdag 30. desember, og han peker på hvordan Frp vil vise vei i så måte.

Det er i første rekke innvandrerne i Norge han har i tankene. Det er som om han er flau over den islamkritiske linje Frp til nå har ført. Nå skal dette bøtes på med alle midler, for Frp er jo et «liberalistisk» parti som er åpne for alle, må vite!

Det er Statistisk sentralbyrås siste meningsmåling som har gjort at Frp nå tar steget inn i varmen i regjeringspartienes og venstresidens islamvennlige boble. Ifølge den undersøkelsen skal toleransen for innvandrere ha økt.

Det er kanskje denne undersøkelsen som nå har utløst kursendring i Frp, for Frp har så langt alltid vært sterkt islamkritisk og således vært samlende for mennesker med en kritisk holdning til islam.

Nå signaliserer Njåstad at denne linje er forlatt. Han hevder at Frp vil ha et mer tolerant Norge.

Men når Frp nå, offisielt, viser økt toleranse til islam, så viser partiet samtidig mindre toleranse mot de velgergruppene som ikke bare var islamkritiske, men også i stor grad var partiets ryggrad i mange år.

Nå tar partiet et oppgjør med denne gruppen både gjennom omleggingen av politikken overfor islam, men også gjennom intoleransen partiet har vist denne gruppen gjennom eksklusjoner, eller trusler om eksklusjon, flere steder i Norge.

Den siste store eksklusjonssaken var jo mot leder Geir Ugland Jacobsen i Oslo Frp, men også eksklusjonssakene mot Tor Woldseth i Bergen og Ingelinn Lossius-Skeie, tidligere vara til Stortinget for Aust-Agder Frp, har vært omtalt. Hun meldte seg ut selv da hun så at det gikk mot en eksklusjon av henne. Dette er helt parallelt med det som har hendt flere i Bergen.

I begge tilfellene var begrunnelsen uetisk oppførsel, uten at spesifikke brudd på vedtektene ble påpekt. Vi ser altså det samme handlingsmønster mot personer som er milevidt unna hverandre.

Det hele virker mer som et skuespill, med formål å rense partiet for mer konservative medlemmer, men også for å gjøre plass for «egne» meningsfeller – ja-mennesker som ikke byr på utfordringer når det gjelder politisk tenkning.

Det virker som at debatt ikke skal finne sted, og dette sikres gjennom å sikre valg av «ja-menneskene» og eksklusjon av resten.

«Mindre innvandringsmotstand er bra for Frp», skrev stortingsrepresentant Helge André Njåstad nylig i BT. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Partiet er redusert til en valgkamporganisasjon som primært skal sikre ledelsen gjenvalg. Men nå har ikke partiet nok folk til høstens valgkamp i Bergen.

Njåstads ønske om et mer tolerant Norge blir da ikke bare hult, det fremstår også som et hjelpeløst forsøk på å vinne velgere.

Njåstad vet godt at tidligere medlemmer i Bergen Frp ikke kjøper denne argumentasjonen. Det hjelper ikke å peke på gammel Frp-politikk om lavere skatter og avgifter når partiet også går inn for kostbare CO₂-innfangingsprosjekt som nødvendigvis må dekkes inn ved å øke avgiftene over nettleien.

Frp sender regningen for denne politikken til pensjonistene, som partiet også håper å få stemmer fra i september.

Og når Njåstad peker på formuesskatten, så ligger han så tett opp til Høyre at det partiet lett kan gjøre det til sin sak.

Vi kan ikke se at Frp har noen unike saker igjen som gjør partiet verdt å stemme på i september.